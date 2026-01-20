Europeus são sinceros sobre João Fonseca após derrota: 'Nunca vou entender'

João Fonseca entrou em quadra pelo Australian Open, na madrugada desta terça-feira (20), e acabou perdendo para o americano Eliot Spizzirri. Nas redes sociais, muitos europeus comentaram a atuação do brasileiro.

Depois de quase três meses sem disputar uma partida oficial, João Fonseca sofreu a primeira derrota em cinco estreias em Grand Slams. O jogador de 19 anos teve grande apoio da torcida, lutou, mas perdeu por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6, 6/1 e 6/2.

Nas redes sociais, muitos europeus falaram sobre a partida de João Fonseca. O carioca de 19 anos é tratado como um dos grandes prospectos do tênis. Veja os comentários abaixo:

Eliot Spizzirri, dos EUA, é parabenizado por João Fonseca, do Brasil, após vitória no Australian Open em Melbourne, em 20/1/2026 (Foto: William West/AFP)

Veja comentários sobre a partida do jovem

Tradução: Vocês compararam João Fonseca com Roger Federer. Não existe uma única versão de Federer que perca um set para Eliot Spizzirri.

Tradução: João Fonseca é superestimado. Ele ainda é muito novo. Sua hora vai chegar.

Tradução: Nunca vão me convencer a comprar o hype do João Fonseca

Derrota dura para João Fonseca



Era de se esperar que o americano, bastante rápido e regular, entrasse com mais ritmo em quadra. Afinal, semana passada, Spizzirri, de 24 anos, furou o qualifying (vencendo dois jogos) e alcançou as quartas de final do ATP 250 de Auckland, na Nova Zelândia, igualando seu melhor resultado na carreira.

Em agosto de 2024, o mesmo rival derrotou João Fonseca na terceira e última rodada do qualifying do US Open, impedindo o carioca de estrear em Slams naquela semana.

O brasileiro, por sua vez, não fazia uma partida oficial desde o final de outubro, quando parou na segunda rodada do Masters 1000 de Paris, diante do russo Karen Khachanov. No quarto set desta terça-feira, o número 1 do Brasil pediu atendimento médico, aparentemente por dores na perna esquerda.

E devido a uma lombalgia, João Fonseca desistira dos dois primeiros torneios na temporada, os ATP's de Brisbane e Adelaide, também na Austrália.



Como defendia a segunda rodada do Australlian Open ano passado, João Fonseca deve sair do top 40 na próxima atualização do ranking.

Até esta terça-feira, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira não só estava invicto em estreias de Slams, como havia vencido as quatro, todas ano passado, por 3 sets a 0.

O próximo torneio do número 1 do Brasil é o ATP 250 de Buenos Aires, a partir de 9 de fevereiro, no saibro, onde vai defender o título conquistado em 2025.