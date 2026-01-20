Europeus são sinceros sobre João Fonseca após derrota: 'Nunca vou entender'
Brasileiro perdeu por 3 sets a 1 na abertura do Australian Open
- Matéria
- Mais Notícias
João Fonseca entrou em quadra pelo Australian Open, na madrugada desta terça-feira (20), e acabou perdendo para o americano Eliot Spizzirri. Nas redes sociais, muitos europeus comentaram a atuação do brasileiro.
Relacionadas
Depois de quase três meses sem disputar uma partida oficial, João Fonseca sofreu a primeira derrota em cinco estreias em Grand Slams. O jogador de 19 anos teve grande apoio da torcida, lutou, mas perdeu por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6, 6/1 e 6/2.
➡️Próximos compromissos de João Fonseca após revés no Australian Open
Nas redes sociais, muitos europeus falaram sobre a partida de João Fonseca. O carioca de 19 anos é tratado como um dos grandes prospectos do tênis. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre a partida do jovem
Tradução: Vocês compararam João Fonseca com Roger Federer. Não existe uma única versão de Federer que perca um set para Eliot Spizzirri.
Tradução: João Fonseca é superestimado. Ele ainda é muito novo. Sua hora vai chegar.
Tradução: Nunca vão me convencer a comprar o hype do João Fonseca
Derrota dura para João Fonseca
Era de se esperar que o americano, bastante rápido e regular, entrasse com mais ritmo em quadra. Afinal, semana passada, Spizzirri, de 24 anos, furou o qualifying (vencendo dois jogos) e alcançou as quartas de final do ATP 250 de Auckland, na Nova Zelândia, igualando seu melhor resultado na carreira.
Em agosto de 2024, o mesmo rival derrotou João Fonseca na terceira e última rodada do qualifying do US Open, impedindo o carioca de estrear em Slams naquela semana.
O brasileiro, por sua vez, não fazia uma partida oficial desde o final de outubro, quando parou na segunda rodada do Masters 1000 de Paris, diante do russo Karen Khachanov. No quarto set desta terça-feira, o número 1 do Brasil pediu atendimento médico, aparentemente por dores na perna esquerda.
E devido a uma lombalgia, João Fonseca desistira dos dois primeiros torneios na temporada, os ATP's de Brisbane e Adelaide, também na Austrália.
🤑 Aposte na vitória do seu time do coração! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Como defendia a segunda rodada do Australlian Open ano passado, João Fonseca deve sair do top 40 na próxima atualização do ranking.
Até esta terça-feira, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira não só estava invicto em estreias de Slams, como havia vencido as quatro, todas ano passado, por 3 sets a 0.
O próximo torneio do número 1 do Brasil é o ATP 250 de Buenos Aires, a partir de 9 de fevereiro, no saibro, onde vai defender o título conquistado em 2025.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias