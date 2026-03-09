As finais dos Campeonatos Estaduais do último final de semana tiveram números expressivos para a audiência dos canais esportivos da Globo. Tendo os clássicos Fluminense x Flamengo, Internacional x Grêmio, Cruzeiro x Atlético-MG e a final entre Botafogo x Bangu na Taça Rio como protagonistas desses resultados positivos.

Sportv, Premiere e GeTv somados alcançaram mais de 6,9 ​​milhões de pessoas entre sábado e domingo, tendo dois jogos como destaques que levaram os canais da Globo à liderança isolada entre todos os canais de TV paga. Sendo eles, no sábado a disputa entre Botafogo x Bangu pela Taça Rio, onde o Alvinegro se consagrou campeão pela décima vez em sua história, garantindo o Premiere no topo do ranking. Já no domingo, a decisão do Campeonato Carioca entre o Fluminense e Flamengo, colocou o SporTv em primeiro lugar nos canais esportivos de TV paga no mesmo horário.

Além das decisões cariocas, as transmissões alcançaram as quatro maiores audiências em TV paga nos horários das finais do Gáucho e Mineiro: Fluminense x Flamengo, no sportv, ficou em 1º lugar; Inter x Grêmio, no Premiere, em 2º; Fluminense x Flamengo, no Premiere, em 3º; e Cruzeiro x Atlético-MG, também no Premiere, em 4º.

Como foram as finais:

Botafogo x Bangu

Com um público baixo, e um time praticamente reserva, o Botafogo controlou o jogo desde o primeiro tempo, mas, só decidiu o jogo após o apito do segundo tempo onde marcou os seus 3 gols. O Bangu, que veio em peso com sua torcida não se acovardou e descontou com um gol. No entanto, não foi o suficiente e o Alvinegro se consagrou Campeão da Taça Rio.

Fluminense x Flamengo

Durante o tempo normal, as chances foram poucas para cada lado, tendo as duas equipes mais criteriosas nas jogadas e não arriscando, resultando em um jogo mais aberto nos dois tempos. Com o empate, a decisão do título seguiu para os pênaltis, onde o Flamengo levou a melhor na disputa e conquistou mais um título do Campeonato Carioca.

Internacional x Grêmio

O clássico Gaúcho teve de tudo, pênalti anulado, discussões e reclamações de jogadores colorados, mas, o Tricolor levou a melhor e garantiu o título do estadual.

Cruzeiro x Atlético-MG

Já no clássico mineiro, apesar da pressão do Atlético, o Cruzeiro soube conduzir o ritmo após abrir o placar e segurou a pressão garantindo o título do Campeonato Mineiro.

