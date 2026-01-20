João Fonseca surpreendeu o mundo do tênis ao revelar que convive com uma condição de saúde conhecida como 'coluna retificada' desde o nascimento. Justamente em função das fortes dores que sente pelo estresse na coluna, João desistiu de participar do ATP 250 de Adelaide, na Austrália e do ATP 250 de Brisbane.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

No sacrifício, João Fonseca optou por competir o Australian Open, primeiro Grand Slam do ano. Depois de quase três meses sem disputar uma partida oficial, o brasileiro sofreu a primeira derrota em estreias de Grand Slams. O norte-americano Eliot Spizzirri (85º) venceu por 3 sets a 1.

Nas redes sociais, os fãs que acompanhavam a partida comentaram a dificuldade física que o brasileiro aparentava demonstrar durante a partida.

continua após a publicidade

Até esta terça-feira, João Fonseca não só estava invicto em estreias de Slams, como havia vencido as quatro, todas no ano passado, por 3 sets a 0.

O próximo torneio que João Fonseca disputará é o ATP 250 de Buenos Aires, a partir de 9 de fevereiro, no saibro, onde vai defender o título conquistado em 2025.

continua após a publicidade

➡️ Sem ritmo, João Fonseca cai na estreia do Australian Open

João Fonseca fala sobre lesão e dores na coluna

Foi com a maturidade e sinceridade de sempre que João Fonseca avaliou a derrota desta terça-feira, na estreia do Australian Open.

- Tentei meu melhor hoje. Penso que foi ruim por não estar jogando 100%, mas, ao mesmo tempo, me dá maturidade de continuar, para entender meu corpo, meus limites. Hoje não era o dia. Mas acho que ainda estou confiante, jogando bem. Tenho feito bons treinos. Só preciso de ritmo, acho que a temporada será boa para mim - reconheceu.

➡️ Sabalenka atropela na estreia e vai em busca do 3° título do Australian Open

- Precisei de mais tempo. Desde o começo de Brisbane, eu não estava jogando, e quando voltei, ainda estava devagar. Depois parei novamente. Então foram quase 15 dias sem bater na bola 100%, sem muita intensidade - continuou João Fonseca, que, ao desistir de Adelaide, revelou problema crônico na lombar.

Arte mostra o que é a coluna lombar retificada, condição revelada por João Fonseca (Foto: Reprodução)

- Não me arrependo de nada. Penso que existem coisas na vida que você precisa tirar algo positivo. Minhas costas estão 100%, estou saudável novamente, só precisei de tempo. Foi bom para ver como lidar com uma partida de cinco set e fui cansando mais cedo. Precisei de ritmo, mas foi bom ter essa experiência, ver meus limites, como eu posso ir - continuou o brasileiro, que elogiou o saque (14 aces) e as devoluções de Spizzirri.

🎮 Aposte na vitória do seu tenista favorito no Australian Open!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável!