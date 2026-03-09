Inteligência artificial crava classificado em Botafogo x Barcelona-EQU
Duelo vale vaga na fase de grupos da Libertadores
- Matéria
- Mais Notícias
Botafogo e Barcelona-EQU vão se enfrentar, na noite desta terça-feira (10), no jogo de volta da terceira fase da Libertadores. Uma inteligência artificial apontou qual será o resultado do duelo decisivo no Estádio Nilton Santos.
Botafogo tem retornos importantes para enfrentar o Barcelona na Libertadores
Botafogo
Botafogo oficializa contratação do zagueiro venezuelano Ferraresi
Futebol Nacional
Vitinho projeta decisão do Botafogo com festa da torcida: ‘Muito confiantes’
Botafogo
De acordo com a previsão do ChatGPT, o Botafogo vai vencer o Barcelona por 2 a 0 e se garantir na fase de grupos da Libertadores. Vale lembrar que em 2024, ano em que o Glorioso conquistou a América, o clube também disputou as fases preliminares da competição.
➡️Mauro Cezar critica atitude de atacante do Flamengo: 'Deveria ter vergonha'
A previsão da inteligência artificial apontou que o Botafogo abre o placar contra o Barcelona com gol de Matheus Martins. O atacante fez o gol que decretou o resultado de 1 a 1 no jogo de ida. No segundo tempo, Jordan Barrera vai ampliar para o Glorioso e dar números finais ao duelo.
Com o resultado conquistado fora de casa, o time comandado por Martín Anselmi precisa de uma vitória simples para avançar e disputar a fase de grupos da Libertadores. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. Se a previsão da IA estiver correta, o Botafogo passará do Barcelona sem muitos sustos.
Onde assistir ao duelo entre Botafogo e Barcelona
O Botafogo encara o Barcelona-EQU nesta terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, valendo vaga na fase de grupos da Libertadores. A partida terá transmissão da ESPN na TV fechada e do Disney+ por streaming.
➡️ Botafogo deve repetir dupla de ataque para 'decisão' com Barcelona
Na partida de ida, em Guayaquil, o time equatoriano abriu o placar com Villalba na primeira etapa, mas Matheus Martins deixou tudo igual e deixou um cenário favorável para o Glorioso resolver em casa.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
🤑 Aposte em gols do Botafogo contra o Barcelona na Liberta! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
As equipes chegam para o confronto após boas vitórias no sábado (7). De um lado, o Alvinegro levantou o troféu da Taça Rio após 3 a 1 sobre o Bangu, utilizando time alternativo. Do outro, o Barcelona-EQU, do técnico César Farias, com time misto, venceu o Emelec por 1 a 0 no Monumental Isidro Romero Carbo.
- Matéria
- Mais Notícias