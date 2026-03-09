menu hamburguer
Fora de Campo

Inteligência artificial crava classificado em Botafogo x Barcelona-EQU

Duelo vale vaga na fase de grupos da Libertadores

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/03/2026
22:50
Atualizado há 0 minutos
Barboza será titular contra o Barcelona (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
imagem cameraBarboza será titular contra o Barcelona (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Botafogo e Barcelona-EQU vão se enfrentar, na noite desta terça-feira (10), no jogo de volta da terceira fase da Libertadores. Uma inteligência artificial apontou qual será o resultado do duelo decisivo no Estádio Nilton Santos.

De acordo com a previsão do ChatGPT, o Botafogo vai vencer o Barcelona por 2 a 0 e se garantir na fase de grupos da Libertadores. Vale lembrar que em 2024, ano em que o Glorioso conquistou a América, o clube também disputou as fases preliminares da competição.

A previsão da inteligência artificial apontou que o Botafogo abre o placar contra o Barcelona com gol de Matheus Martins. O atacante fez o gol que decretou o resultado de 1 a 1 no jogo de ida. No segundo tempo, Jordan Barrera vai ampliar para o Glorioso e dar números finais ao duelo.

Com o resultado conquistado fora de casa, o time comandado por Martín Anselmi precisa de uma vitória simples para avançar e disputar a fase de grupos da Libertadores. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. Se a previsão da IA estiver correta, o Botafogo passará do Barcelona sem muitos sustos.

Onde assistir ao duelo entre Botafogo e Barcelona

O Botafogo encara o Barcelona-EQU nesta terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, valendo vaga na fase de grupos da Libertadores. A partida terá transmissão da ESPN na TV fechada e do Disney+ por streaming.

Na partida de ida, em Guayaquil, o time equatoriano abriu o placar com Villalba na primeira etapa, mas Matheus Martins deixou tudo igual e deixou um cenário favorável para o Glorioso resolver em casa.

As equipes chegam para o confronto após boas vitórias no sábado (7). De um lado, o Alvinegro levantou o troféu da Taça Rio após 3 a 1 sobre o Bangu, utilizando time alternativo. Do outro, o Barcelona-EQU, do técnico César Farias, com time misto, venceu o Emelec por 1 a 0 no Monumental Isidro Romero Carbo.

Botafogo precisa vencer o Barcelona-EQU para se classificar (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
