Declaração de Gabigol divide opiniões entre torcedores do Flamengo: 'Uma pena'

Considerado um dos maiores ídolos da história do Flamengo, Gabigol reafirmou seu carinho pelo clube durante uma entrevista ao canal pessoal do ídolo Romário. A declaração, no entanto, dividiu opiniões entre os torcedores rubro-negros, que questionaram as decisões tomadas pelo camisa 9 na reta final de seu contrato.

Questionado sobre o carinho recebido pela torcida do Flamengo, Gabigol revelou que sempre teve o sonho de vestir a camisa rubro-negra e se declarou à Nação. Segundo o camisa 9, jogar no Maracanã como visitante vai ser uma missão muito difícil.

- Foi um dos times que mais senti emoção em colocar a camisa. Sempre tive o sonho de jogar no Flamengo. Eu amo bastante a torcida, tenho saudades. Sempre quando vou jogar lá é diferente, é difícil pra mim - disse Gabigol em entrevista ao ídolo Romário.

A declaração repercutiu entre torcedores , que relembram momentos marcantes com o camisa 9. Apesar do carinho de alguns, outros internautas relembraram que a reta final de Gabigol no clube carioca foi marcada por polêmicas. Confira abaixo.

Após sua saída conturbada do Flamengo, Gabigol se acertou com o Cruzeiro, mas não conseguiu engrenar boas atuações com a camisa do Cabuloso e retornou ao Santos, em 2026. Neste início de temporada, o camisa 9 vem acumulando boas atuações e marcou dois gols, contra Novorizontino e Corinthians, ambos pelo Campeonato Paulista.

Pelo Flamengo, Gabigol foi uma entidade da Libertadores

Durante sua passagem vitoriosa pelo Rio de Janeiro, o combo Flamengo + Gabigol formou um casamento perfeito quando o assunto foi Libertadores. O centroavante decidiu duas finais que resultaram em títulos continentais para o Rubro-Negro, marcando dois gols contra o River Plate em 2019 e o gol da vitória contra o Athletico-PR em 2022.

Pelo Flamengo, Gabigol conquistou duas Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa, dois Brasileirões e três Campeonatos Cariocas.

Gabigol ao lado das taças em jogo de despedida do Flamengo (Foto: Andre Mourao/AGIF)

