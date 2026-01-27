Torcedores do Flamengo agradecem Portuguesa por 'ajuda' no Carioca: 'Fez a boa'
Com a vitória da Portuguesa sobre o Madureira, pela quarta rodada do Campeonato Carioca, cresceram as chances do Flamengo escapar do quadrangular do rebaixamento estadual. Após o jogo na noite desta segunda (26), o fã rubro-negro foi ao menos um pouco torcedor da Portuguesa.
Apesar do resultado favorável, a situação do Flamengo no Carioca ainda é complexa. Além dos resultados negativos do Madureira, o clube depende também de tropeços de dois de seus concorrentes diretos na classificação: Boavista, Nova Iguaçu e Maricá.
Resultados do Carioca mantêm Flamengo vivo por classificação
Para que o Flamengo consiga escapar do quadrangular do rebaixamento do Campeonato Carioca, será necessária uma combinação específica de resultados. O time precisará vencer o Sampaio Corrêa na última rodada e torcer para o Madureira ser derrotado nos próximos compromissos contra Vasco e Volta Redonda.
➡️Nova Iguaçu e Volta Redonda empatam e mantém Flamengo vivo por vaga no mata-mata do Carioca
|CLUBE
|PONTOS
|JOGOS
Botafogo
9
4
Madureira
6
4
Boavista
6
4
Nova Iguaçu
4
3
Flamengo
4
5
Maricá
3
3
Caso o Flamengo não consiga evitar o quadrangular do rebaixamento, enfrentará complicações em seu calendário. A participação nesta fase acrescentaria seis compromissos à agenda do clube, que aconteceriam simultaneamente ao Campeonato Brasileiro. Além do risco de queda para a segunda divisão do futebol carioca.
