Com a vitória da Portuguesa sobre o Madureira, pela quarta rodada do Campeonato Carioca, cresceram as chances do Flamengo escapar do quadrangular do rebaixamento estadual. Após o jogo na noite desta segunda (26), o fã rubro-negro foi ao menos um pouco torcedor da Portuguesa.

Apesar do resultado favorável, a situação do Flamengo no Carioca ainda é complexa. Além dos resultados negativos do Madureira, o clube depende também de tropeços de dois de seus concorrentes diretos na classificação: Boavista, Nova Iguaçu e Maricá.

Resultados do Carioca mantêm Flamengo vivo por classificação

Para que o Flamengo consiga escapar do quadrangular do rebaixamento do Campeonato Carioca, será necessária uma combinação específica de resultados. O time precisará vencer o Sampaio Corrêa na última rodada e torcer para o Madureira ser derrotado nos próximos compromissos contra Vasco e Volta Redonda.

CLUBE PONTOS JOGOS Botafogo 9 4 Madureira 6 4 Boavista 6 4 Nova Iguaçu 4 3 Flamengo 4 5 Maricá 3 3

Caso o Flamengo não consiga evitar o quadrangular do rebaixamento, enfrentará complicações em seu calendário. A participação nesta fase acrescentaria seis compromissos à agenda do clube, que aconteceriam simultaneamente ao Campeonato Brasileiro. Além do risco de queda para a segunda divisão do futebol carioca.

Portuguesa vence o Madureira e ajuda o Flamengo no Carioca (Foto: Matheus Sanches/Portuguesa)

