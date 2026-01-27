menu hamburguer
Torcedores do Flamengo agradecem Portuguesa por 'ajuda' no Carioca: 'Fez a boa'

Madureira perde para Portuguesa e abre chance ao Flamengo no Carioca

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/01/2026
09:35
Filipe Luís definiu escalação para Flamengo x Fluminense (Foto: EDU ANDRADE/Fatopress/Gazeta Press)
imagem cameraCaso não escape do quadrangular do rebaixamento, Filipe Luís terá complicações no calendário (Foto: EDU ANDRADE/Fatopress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com a vitória da Portuguesa sobre o Madureira, pela quarta rodada do Campeonato Carioca, cresceram as chances do Flamengo escapar do quadrangular do rebaixamento estadual. Após o jogo na noite desta segunda (26), o fã rubro-negro foi ao menos um pouco torcedor da Portuguesa.

Apesar do resultado favorável, a situação do Flamengo no Carioca ainda é complexa. Além dos resultados negativos do Madureira, o clube depende também de tropeços de dois de seus concorrentes diretos na classificação: Boavista, Nova Iguaçu e Maricá.

Resultados do Carioca mantêm Flamengo vivo por classificação

Para que o Flamengo consiga escapar do quadrangular do rebaixamento do Campeonato Carioca, será necessária uma combinação específica de resultados. O time precisará vencer o Sampaio Corrêa na última rodada e torcer para o Madureira ser derrotado nos próximos compromissos contra Vasco e Volta Redonda.

Nova Iguaçu e Volta Redonda empatam e mantém Flamengo vivo por vaga no mata-mata do Carioca

CLUBEPONTOSJOGOS

Botafogo

9

4

Madureira

6

4

Boavista

6

4

Nova Iguaçu

4

3

Flamengo

4

5

Maricá

3

3

Caso o Flamengo não consiga evitar o quadrangular do rebaixamento, enfrentará complicações em seu calendário. A participação nesta fase acrescentaria seis compromissos à agenda do clube, que aconteceriam simultaneamente ao Campeonato Brasileiro. Além do risco de queda para a segunda divisão do futebol carioca.

Portuguesa Madureira Carioca
Portuguesa vence o Madureira e ajuda o Flamengo no Carioca (Foto: Matheus Sanches/Portuguesa)

