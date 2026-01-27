Rafael Rodrigo Klein foi o árbitro escolhido pela CBF para apitar a Supercopa Rei, taça que será disputada Flamengo e Corinthians. A decisão causou incômodo principalmente na torcida do Timão, que aponta o retrospecto negativo da equipe sob o comando do árbitro como um ponto de alerta.

Essa será a segunda vez que o árbitro gaúcho apitará um duelo entre Flamengo e Corinthians. O árbitro possui um histórico recente em grandes decisões do futebol brasileiro. Na última temporada, apitou o empate por 0 a 0 entre Corinthians e Vasco, no jogo de ida da final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena.

A Supercopa Rei marca o encontro entre o campeão do Brasileirão de 2025, e o vencedor da última Copa do Brasil, e vale o primeiro título da temporada de 2026 para as equipes. O público no estádio será dividido igualmente entre as torcidas de Corinthians e Flamengo.

Mais sobre Rafael Klein

Rafael Rodrigo Klein, de 35 anos, pertence ao quadro de árbitros da Federação Gaúcha de Futebol (FGF). Ele estreou na arbitragem profissional em 2014, e seu primeiro jogo no Campeonato Brasileiro da Série A ocorreu em 2022. Em 2023, foi eleito o melhor árbitro do Campeonato Gaúcho. Considerado um profissional experiente, integra o quadro da Fifa desde 2024.

Rafael Rodrigo Klein apitará a Supercopa Rei, entre Flamengo e Corinthians (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Reencontro entre Flamengo e Corinthians

Será a segunda vez que as equipes decidem a Supercopa. Em 1991, o Corinthians, então campeão do Brasileirão, bateu o Flamengo, que detinha o título da Copa do Brasil, e conquistou o seu único título da competição nacional.

A Supercopa foi retomada pela CBF em 2020. Desde então, o Flamengo conquistou a taça em três oportunidades: 2020, 2021 e 2025. Além da equipe carioca, Atlético Mineiro (2022), Palmeiras (2023) e São Paulo (2024) também venceram o torneio.