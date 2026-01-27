O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o São Paulo, pela primeira rodada do Brasileirão. Para o jogo de quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), o técnico Filipe Luís contará com os retornos de Arrascaeta e Jorginho, que ainda não jogaram nesta temporada. O técnico, entretanto, também terá que lidar com desfalques.

Arrascaeta ficou fora dos jogos do Flamengo no Campeonato Carioca por conta do planejamento da comissão técnica para o camisa 10. O objetivo foi preparar o uruguaio para que ele esteja 100% fisicamente para os jogos.

Arrascaeta durante treino do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/CRF)

Já Jorginho, por outro lado, ficou fora da partida contra o Fluminense, na última rodada, por conta de um procedimento dentário, que o tirou de parte dos treinos da semana. O meia realizou apenas uma atividade antes do clássico.

Desfalques

Danilo e De La Cruz não ficam à disposição por conta de planejamento de trabalhos com a preparação física. Já Luiz Araújo fica fora por conta de dores musculares. Ele passa por um controle de carga. Por opção técnica, Allan e Michael não jogam.

Veja a lista de relacionados do Flamengo

1 . Alex Sandro 2 . Andrew 3 . Ayrton Lucas 4 . B. Henrique 5 . Carrascal 6 . Daniel Sales 7 . De Arrascaeta 8 . Douglas Telles 9 . Dyogo Alves 10 . E. Royal 11 . Erick 12 . E. Cebolinha 13 . Everton Araujo 14 . G. Varela 15 . Guilherme Gomes 16 . Jorginho 17 . L. Ortiz 18 . Léo Pereira 19 . Pablo Lucio 20 . Pedro 21 . Plata 22 . Rossi 23 . S. Lino 24 . Vitão

