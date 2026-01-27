menu hamburguer
Com retornos importantes, Flamengo divulga lista de relacionados para estreia no Brasileirão

Rubro-Negro encara o São Paulo nesta quarta-feira

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/01/2026
13:25
Atualizado há 2 minutos
Arrascaeta durante treino do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
imagem cameraArrascaeta durante treino do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o São Paulo, pela primeira rodada do Brasileirão. Para o jogo de quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), o técnico Filipe Luís contará com os retornos de Arrascaeta e Jorginho, que ainda não jogaram nesta temporada. O técnico, entretanto, também terá que lidar com desfalques.

Arrascaeta ficou fora dos jogos do Flamengo no Campeonato Carioca por conta do planejamento da comissão técnica para o camisa 10. O objetivo foi preparar o uruguaio para que ele esteja 100% fisicamente para os jogos.

Arrascaeta na representação do Flamengo em 2026 (Foto: Gilvan de Souza/CRF)
Arrascaeta durante treino do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/CRF)

Já Jorginho, por outro lado, ficou fora da partida contra o Fluminense, na última rodada, por conta de um procedimento dentário, que o tirou de parte dos treinos da semana. O meia realizou apenas uma atividade antes do clássico.

Desfalques

Danilo e De La Cruz não ficam à disposição por conta de planejamento de trabalhos com a preparação física. Já Luiz Araújo fica fora por conta de dores musculares. Ele passa por um controle de carga. Por opção técnica, Allan e Michael não jogam.

Veja a lista de relacionados do Flamengo

    1.
  1. Alex Sandro
    2. 2.
  2. Andrew
    3. 3.
  3. Ayrton Lucas
    4. 4.
  4. B. Henrique
    5. 5.
  5. Carrascal
    6. 6.
  6. Daniel Sales
    7. 7.
  7. De Arrascaeta
    8. 8.
  8. Douglas Telles
    9. 9.
  9. Dyogo Alves
    10. 10.
  10. E. Royal
    11. 11.
  11. Erick
    12. 12.
  12. E. Cebolinha
    13. 13.
  13. Everton Araujo
    14. 14.
  14. G. Varela
    15. 15.
  15. Guilherme Gomes
    16. 16.
  16. Jorginho
    17. 17.
  17. L. Ortiz
    18. 18.
  18. Léo Pereira
    19. 19.
  19. Pablo Lucio
    20. 20.
  20. Pedro
    21. 21.
  21. Plata
    22. 22.
  22. Rossi
    23. 23.
  23. S. Lino
    24. 24.
  24. Vitão

