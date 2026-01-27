Com retornos importantes, Flamengo divulga lista de relacionados para estreia no Brasileirão
Rubro-Negro encara o São Paulo nesta quarta-feira
O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o São Paulo, pela primeira rodada do Brasileirão. Para o jogo de quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), o técnico Filipe Luís contará com os retornos de Arrascaeta e Jorginho, que ainda não jogaram nesta temporada. O técnico, entretanto, também terá que lidar com desfalques.
Arrascaeta ficou fora dos jogos do Flamengo no Campeonato Carioca por conta do planejamento da comissão técnica para o camisa 10. O objetivo foi preparar o uruguaio para que ele esteja 100% fisicamente para os jogos.
Já Jorginho, por outro lado, ficou fora da partida contra o Fluminense, na última rodada, por conta de um procedimento dentário, que o tirou de parte dos treinos da semana. O meia realizou apenas uma atividade antes do clássico.
Desfalques
Danilo e De La Cruz não ficam à disposição por conta de planejamento de trabalhos com a preparação física. Já Luiz Araújo fica fora por conta de dores musculares. Ele passa por um controle de carga. Por opção técnica, Allan e Michael não jogam.
Veja a lista de relacionados do Flamengo
- Alex Sandro
- Andrew
- Ayrton Lucas
- B. Henrique
- Carrascal
- Daniel Sales
- De Arrascaeta
- Douglas Telles
- Dyogo Alves
- E. Royal
- Erick
- E. Cebolinha
- Everton Araujo
- G. Varela
- Guilherme Gomes
- Jorginho
- L. Ortiz
- Léo Pereira
- Pablo Lucio
- Pedro
- Plata
- Rossi
- S. Lino
- Vitão
