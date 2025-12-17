Corinthians x Vasco: Vidente crava quem sai na frente na final da Copa do Brasil

Contando a fé de suas torcidas, Corinthians e Vasco começam a definir seu futuro na final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. De olho no primeiro jogo da decisão, o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", analisou as possibilidades e apontou para um favoritismo da equipe paulista.

Corinthians x Vasco: onde assistir, horário e escalações da final da Copa do Brasil

Enquanto analisava as cartas, o tarólogo destacou que o Corinthians deve se arriscar um pouco mais para buscar construir uma resultado positivo no primeiro jogo das finais da Copa do Brasil. Segundo ele, o apoio dos torcedores pode contribuir com a equipe comandada por Dorival Júnior.

Por outro lado, Luiz Filho destacou que o Vasco chega preparado para esse confronto e acredita que a equipe deve apostar em saídas em velocidade ao ataque. Na visão dele, o cruz-maltino vai precisar ajustar sua defesa para melhorar a saída para o jogo e com isso, poderá começar a encontrar boas oportunidades durante os 90 minutos.

Numa visão geral, o vidente apontou para um equilíbrio entre as equipes, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Apostando em resultado, Luiz Filho destacou que Corinthians e Vasco vão buscar o resultado positivo, no entanto, a equipe paulista pode levar a melhor diante do apoio de sua torcida. A possibilidade de empate também não está descartada. A tendência é de mais um jogo emocionante nesta reta final de temporada.

CBF altera horário do jogo de volta da final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians

Vasco e Corinthians fazem final para tentar salvar temporada

Vasco da Gama e Corinthians fazem a final da Copa do Brasil a partir de quarta-feira (17), com jogo de ida na Neo Química Arena. Tanto o Cruzmaltino, quanto o Alvinegro tiveram uma temporada irregular, com eliminações e desempenhos ruins no Brasileirão. O título do torneio pode salvar o ano e apontar para um horizonte melhor para 2026.

Corinthians em 2025

O Corinthians começou a temporada com a frustração de mais uma eliminação na pré-Libertadores, diante do Barcelona de Guayaquil, perdendo por 3 a 0 no jogo ida, no Equador. Um mês depois, o clube conquistou o título do Paulistão contra o rival Palmeiras na final, o que empolgou o torcedor para o Campeonato Brasileiro e para a Copa Sul-Americana.

Corinthians x Vasco na Copa do Brasil: saiba qual elenco vale mais

Na Sul-Americana, o Corinthians sequer avançou para a segunda fase. O time de Dorival Junior somou apenas oito pontos e ficou na terceira posição do Grupo C, atrás de Huracán e América de Cali. No Brasileirão, o Alvinegro permeou no meio da tabela durante quase todo o torneio e terminou apenas na 13ª colocação, com 47 pontos.

Vasco da Gama em 2025

No Campeonato Carioca deste ano, o Vasco chegou à semifinal, quando caiu para o campeão Flamengo. Assim como o Corinthians, o Vasco também decepcionou na Sul-Americana. O Cruzmaltino ficou na segunda posição do Grupo G, com oito pontos, foi para os playoffs das oitavas e acabou eliminado para o Independiente del Valle, sendo goleado fora de casa por 4 a 0.

No Brasileirão, o clube fez um torneio de altos e baixos. O time chegou a figurar na zona de rebaixamento em determinado momento, mas conseguiu uma grande recuperação e chegou a sonhar com uma vaga na Libertadores. Contudo, a equipe emendou resultados ruins nas últimas rodadas e terminou apenas na 14ª colocação, com 45 pontos, só dois a mais que o primeiro clube rebaixado.

