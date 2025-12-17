Jornalistas cravam resultado da final do Mundial entre PSG e Flamengo

Flamengo e PSG decidem a Copa Intercontinental nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), no Catar. Para a ocasião, o Lance! ouviu os palpites dos jornalistas Leonardo Bertozzi e Paulo Calçade, da ESPN, e Victor Canedo, além dos colunistas do site Gustavo Fogaça, o Guffo, Lúcio de Castro e Eduardo Tironi.

Em uma forma geral, todos os comunicadores previram um confronto bastante disputado entre as equipes. De um lado, Bertozzi e Canedo palpitaram em uma vitória do time parisiense. Paulo Calçade palpitou em uma disputa aberta, podendo ter uma vitória para ambos os lados. Já Guffo, Lúcio de Castro e Eduardo Tironi palpitaram em um título do Flamengo.

Leonardo Bertozzi: "Acho esse PSG superior ao Liverpool de 2019. Acredito que o clube francês vença a partida, mas não por uma grande diferença. Talvez um 2 a 1 ou 3 a 1.

Victor Canedo: "A missão deste Flamengo é um pouco mais fácil que a de 2019. Apesar disso, acho que o PSG vai vencer o jogo. 2 a 1 seria meu palpite. No tempo normal".

Paulo Calçade: "Uma final desse tamanho depende de muitos fatores que ninguém controla. Mas se as duas equipes jogarem no seu máximo, dá PSG. O Fla tem que jogar muito e torcer por um dia ruim do adversário".

Gustavo Fogaça, o Guffo: "Vamos ser otimistas e imaginar que o Flamengo consegue um empate 1x1 no tempo normal e que Rossi garante o título nos pênaltis".

Lúcio de Castro: "2 a 0 Flamengo".

Eduardo Tironi: "Acho que o Flamengo vence".

Casa cheia para PSG x Flamengo

Para chegar na decisão, o Flamengo venceu o Cruz Azul, do México, e o Pyramids, do Egito, nas quartas e semis, respectivamente. O PSG, por sua vez, assegurou a vaga para a grande decisão com o título da Champions League.

Diferentemente dos demais jogos do time brasileiro no Mundial, a partida desta quarta contará com casa cheia. O estádio, que conta com capacidade para 45 mil pessoas, deve contar com um público na casa dos 40 mil torcedores.

Como chega o PSG?

O time francês chega pressionado para provar que sua hegemonia continua, após uma temporada em que ganhou quase tudo, mas viu o título mundial escapar, no meio do ano, contra o Chelsea (Copa do Mundo de Clubes). Vice-líder da Ligue 1, com um ponto atrás do Lens, e vindo de uma vitória apertada sobre o Metz por 3 a 2, o time de Luis Enrique tenta evitar um novo trauma contra brasileiros — lembrando da derrota para o Botafogo na fase de grupos do Mundial.

O principal desfalque do PSG para a partida é a ausência do lateral-direito Achraf Hakimi. Warren Zaire-Emery, de 19 anos, deve ser o substituto.

Como chega o Flamengo?

Com clima leve, mas de muita confiança pelo bicampeonato, o Flamengo busca conquistar o mundo para fechar a temporada com chave de ouro. Campeão da Libertadores e do Brasileirão, além das taças da Supercopa e do Carioca, o time de Filipe Luís chega para essa partida em seu mais alto nível. A boa notícia é que o treinador conta com quase todo o elenco à disposição. A única ausência é o goleiro Matheus Cunha, que retornou ao Brasil para acompanhar o nascimento do seu filho.

Por escolha técnica, o Flamengo conta com duas dúvidas no time titular. Na defesa, Léo Ortiz e Danilo disputam vaga para formar dupla com Léo Pereira. Já no ataque, Samuel Lino e Cebolinha concorrem a posição pelo lado esquerdo do campo.