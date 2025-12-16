Coincidências com 2000 embalam o Corinthians na decisão contra o Vasco

O Corinthians encara o Vasco na final da Copa do Brasil. A primeira partida entre as equipes será nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. No domingo (21), o duelo decisivo será no Maracanã, palco de boas lembranças para a Fiel.

continua após a publicidade

Em 2000, o Corinthians bateu o Vasco na decisão do Mundial de Clubes. Foi a única final entre os clubes fizeram ao longo da história. A competição da Fifa foi sediada no Brasil, e a decisão foi disputada no Maracanã.

Corinthians e Cruzmaltino eliminaram Real Madrid e Manchester United, respectivamente, para chegar à decisão. A final foi disputada no dia 14 de janeiro, diante de cerca de 73 mil torcedores. A estimativa do clube alvinehro é de que aproximadamente 30 mil daquele público eram da Fiel, que marcou presença com o canto "ôô, Todo Poderoso Timão".

continua após a publicidade

Na decisão, a partida terminou empatada por 0 a 0. Sem gols na prorrogação, a decisão foi para os pênaltis. O Corinthians venceu o Vasco por 4 a 3, com Edmundo perdendo a última penalidade.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Corinthians venceu o Mundial de Clubes no Maracanã em 2000 (Foto: Acervo/ Gazeta Press)

Homenagem e novo título sobre o Vasco

Em 2015, o uniforme do Corinthians homenageou os 15 anos do título do Mundial. A camisa principal retomou o design usado pelo clube em 2000. Naquela temporada, o Timão também se consagrou campeão do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

A equipe comandada por Tite fez uma ótima campanha e terminou o Brasileirão com 81 pontos, 24 vitórias, nove empates e cinco derrotas. A lembrança de 2000 deu certo para aquela equipe, e o título saiu justamente contra o Vasco, em São Januário, após empate por 1 a 1, e saiu com o hexa.

Em 2015, o Corinthians contou com uma camisa em homenagem a 2000 para vencer o Brasileirão após empatar com o Vasco (Foto: Acervo/Gazeta Press)

Novo reencontro

Nesta temporada, uma década após a conquista de 2015, o uniforme do Corinthians novamente se refere a 2000, e mais uma vez, o Vasco está no caminho. O Timão garantiu vaga na decisão da Copa do Brasil após eliminar Novorizontino, Athletico Paranaense, Palmeiras e Cruzeiro. O rival na decisão será o Cruzmaltino.

A partida de ida será na próxima quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O retorno será no domingo (21), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.