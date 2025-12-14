Vasco x Corinthians: Quando são os jogos da final da Copa do Brasil?
Corinthians e Vasco decidem o título da Copa do Brasil 2025
Após o Corinthians vencer o Cruzeiro nos pênaltis, na Neo Química Arena, e o Vasco eliminar o Fluminense, no Maracanã, também nas penalidades, foram definidos - neste domingo - os finalistas da Copa do Brasil 2025. Os times vão se enfrentar em duas partidas para decidir quem será o grande campeão do torneio neste ano. A partida de ida será na casa corintiana, em São Paulo, na próxima quarta-feira (17), às 21h30. Já a partida decisiva será no Maracanã, Rio de Janeiro, domingo (21), às 18h30.
Como foram as semifinais?
O Corinthians foi o primeiro time a se classificar para a final da Copa do Brasil. Depois de vencer o Cruzeiro por 1 a 0, com gol de Memphis, no Mineirão, o Timão perdeu em casa por 2 a 1 - gols de Arroyo para o time mineiro e Matheus Bidu pro alvinegro. A partida foi para os pênaltis e o goleiro Hugo foi decisivo novamente. Defendeu os pênaltis de Gabigol e Wallace e garantiu a vaga.
O Vasco conseguiu a vaga poucas horas depois. O Vasco tinha vencido o primeiro jogo por 2 a 1 - gols de Rayan e Vegetti para o Cruz-Maltino e de Serna pro Tricolor. Na partida de volta, Paulo Henrique fez contra. A decisão também aconteceu nas penalidades. Léo Jardim brilhou e garantiu a vaga pra final.
Confira as informações sobre a final da Copa do Brasil
Partida de ida:
📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Neo Química Arena (São Paulo)
Partida de volta:
📆 Data e horário: domingo, 21 de dezembro de 2025, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Maracanã (Rio de Janeiro)
