Vasco x Corinthians: Quando são os jogos da final da Copa do Brasil?

Corinthians e Vasco decidem o título da Copa do Brasil 2025

Avatar
Daniel Giro Ramos d' Oliveira
São Paulo (SP)
Dia 14/12/2025
23:43
Hugo Souza e Leo Jardim
Hugo Souza e Léo Jardim foram heróis nas semifinais Fotos: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press/ Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press
Hugo Souza e Leo Jardim
Hugo Souza e Léo Jardim foram heróis nas semifinais Fotos: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press/Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press

Após o Corinthians vencer o Cruzeiro nos pênaltis, na Neo Química Arena, e o Vasco eliminar o Fluminense, no Maracanã, também nas penalidades, foram definidos - neste domingo - os finalistas da Copa do Brasil 2025. Os times vão se enfrentar em duas partidas para decidir quem será o grande campeão do torneio neste ano. A partida de ida será na casa corintiana, em São Paulo, na próxima quarta-feira (17), às 21h30. Já a partida decisiva será no Maracanã, Rio de Janeiro, domingo (21), às 18h30.

Como foram as semifinais?

Corinthians eliminou o Cruzeiro (Foto: Luis Moura / WPP/ Gazeta Press)
Corinthians eliminou o Cruzeiro (Foto: Luis Moura / WPP/ Gazeta Press)

O Corinthians foi o primeiro time a se classificar para a final da Copa do Brasil. Depois de vencer o Cruzeiro por 1 a 0, com gol de Memphis, no Mineirão, o Timão perdeu em casa por 2 a 1 - gols de Arroyo para o time mineiro e Matheus Bidu pro alvinegro. A partida foi para os pênaltis e o goleiro Hugo foi decisivo novamente. Defendeu os pênaltis de Gabigol e Wallace e garantiu a vaga.

Vasco está na final da Copa do Brasil (Foto: Maga Jr/Agência F8/Gazeta Press)
Vasco está na final da Copa do Brasil (Foto: Maga Jr/Agência F8/Gazeta Press)

O Vasco conseguiu a vaga poucas horas depois. O Vasco tinha vencido o primeiro jogo por 2 a 1 - gols de Rayan e Vegetti para o Cruz-Maltino e de Serna pro Tricolor. Na partida de volta, Paulo Henrique fez contra. A decisão também aconteceu nas penalidades. Léo Jardim brilhou e garantiu a vaga pra final.

Confira as informações sobre a final da Copa do Brasil

Partida de ida:

📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Neo Química Arena (São Paulo)

Partida de volta:

📆 Data e horário: domingo, 21 de dezembro de 2025, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Maracanã (Rio de Janeiro)

