Disney + e Cazé TV fazem parceria na transmissão de PSG x Flamengo

Flamengo e Paris Saint-Germain disputam o título da Copa Intercontinental nesta quarta-feira (17), às 14h (horário de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, Catar. A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+, com exibição da CazéTV disponível sem custo adicional para assinantes da plataforma.

continua após a publicidade

➡️ Campeão Mundial aposta em título do Flamengo contra o PSG: 'Tem condições'

A transmissão da final integra a parceria firmada entre Disney e CazéTV. Este acordo permite que assinantes do serviço de streaming acompanhem eventos esportivos do canal digital diretamente na plataforma.

A colaboração entre as empresas abrange a cobertura de diversas competições como o Mundial de Clubes, UEFA Europa League, UEFA Conference League, Bundesliga, Ligue 1, Libertadores Feminina e um pacote de eventos olímpicos.

continua após a publicidade

Após a final da Copa Intercontinental, os assinantes do Disney+ continuarão tendo acesso às transmissões da CazéTV para outras competições nacionais e internacionais conforme estabelecido no acordo entre as empresas.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Casa cheia para PSG x Flamengo

Para chegar na decisão, o Flamengo venceu o Cruz Azul, do México, e o Pyramids, do Egito, nas quartas e semis, respectivamente. O PSG, por sua vez, assegurou a vaga para a grande decisão com o título da Champions League.

continua após a publicidade

Diferentemente dos demais jogos do time brasileiro no Mundial, a partida desta quarta contará com casa cheia. O estádio, que conta com capacidade para 45 mil pessoas, deve contar com um público na casa dos 40 mil torcedores.

Como chega o PSG?

O time francês chega pressionado para provar que sua hegemonia continua, após uma temporada em que ganhou quase tudo, mas viu o título mundial escapar, no meio do ano, contra o Chelsea (Copa do Mundo de Clubes). Vice-líder da Ligue 1, com um ponto atrás do Lens, e vindo de uma vitória apertada sobre o Metz por 3 a 2, o time de Luis Enrique tenta evitar um novo trauma contra brasileiros — lembrando da derrota para o Botafogo na fase de grupos do Mundial.

O principal desfalque do PSG para a partida é a ausência do lateral-direito Achraf Hakimi. Warren Zaire-Emery, de 19 anos, deve ser o substituto.

Como chega o Flamengo?

Com clima leve, mas de muita confiança pelo bicampeonato, o Flamengo busca conquistar o mundo para fechar a temporada com chave de ouro. Campeão da Libertadores e do Brasileirão, além das taças da Supercopa e do Carioca, o time de Filipe Luís chega para essa partida em seu mais alto nível. A boa notícia é que o treinador conta com quase todo o elenco à disposição. A única ausência é o goleiro Matheus Cunha, que retornou ao Brasil para acompanhar o nascimento do seu filho.

Por escolha técnica, o Flamengo conta com duas dúvidas no time titular. Na defesa, Léo Ortiz e Danilo disputam vaga para formar dupla com Léo Pereira. Já no ataque, Samuel Lino e Cebolinha concorrem a posição pelo lado esquerdo do campo.