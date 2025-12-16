menu hamburguer
Corinthians

Corinthians encerra preparação para decisão; veja a provável escalação

Timão encara o Vasco pela final da Copa do Brasil

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 16/12/2025
17:39
Corinthians Dorival Júnior copa do brasil
(Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)
O Corinthians finalizou a preparação para a partida de ida da final da Copa do Brasil, contra o Vasco. Nesta terça-feira (16), Dorival Júnior promoveu uma atividade dividida em três partes para o elenco no CT Dr. Joaquim Grava.

Coincidências com 2000 embalam o Corinthians na decisão contra o Vasco

O primeiro trabalho do grupo ocorreu na academia. Após o exercício físico, o elenco do Corinthians foi até um dos gramados do CT, para as atividades específicas visando a partida contra os cariocas. Dorival Júnior comandou um treino tático.

Em seguida, o treinador finalizou o dia visando aprimorar o setor ofensivo do Corinthians. Os jogadores fizeram um trabalho de movimentação com finalizações. O elenco está concentrado no CT Dr. Joaquim Grava e ficará no local até a partida.

Dorival Júnior conta com todo o elenco para a final. A principal dúvida é no meio de campo. Nas duas últimas partidas contra o Cruzeiro, o treinador escalou o setor com quatro volantes: José Martínez, Maycon, Breno Bidon e Carrillo.

Raniele, recuperado de um edema no tornozelo esquerdo, deve ser novidade na equipe titular. Garro entrou na segunda etapa das partidas contra o Cruzeiro e também pode figurar entre os onze iniciais do Timão na decisão.

O Corinthians deve ser escalado com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Maycon, Breno Bidon e Carrillo (Garro); Memphis e Yuri Alberto.

Corinthians finalizou preparação para o confronto contra o Vasco
Raniele deve ser novidade entre os titulares do Timão (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Decisão para o Corinthians

A partida de ida da final será nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão chegou à final após eliminar Novorizontino, Palmeiras, Athletico Paranaense e Cruzeiro. A volta será no próximo domingo (21), às 18h (de Brasília).

