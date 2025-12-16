Corinthians encerra preparação para decisão; veja a provável escalação

O Corinthians finalizou a preparação para a partida de ida da final da Copa do Brasil, contra o Vasco. Nesta terça-feira (16), Dorival Júnior promoveu uma atividade dividida em três partes para o elenco no CT Dr. Joaquim Grava.

O primeiro trabalho do grupo ocorreu na academia. Após o exercício físico, o elenco do Corinthians foi até um dos gramados do CT, para as atividades específicas visando a partida contra os cariocas. Dorival Júnior comandou um treino tático.

Em seguida, o treinador finalizou o dia visando aprimorar o setor ofensivo do Corinthians. Os jogadores fizeram um trabalho de movimentação com finalizações. O elenco está concentrado no CT Dr. Joaquim Grava e ficará no local até a partida.

Dorival Júnior conta com todo o elenco para a final. A principal dúvida é no meio de campo. Nas duas últimas partidas contra o Cruzeiro, o treinador escalou o setor com quatro volantes: José Martínez, Maycon, Breno Bidon e Carrillo.

Raniele, recuperado de um edema no tornozelo esquerdo, deve ser novidade na equipe titular. Garro entrou na segunda etapa das partidas contra o Cruzeiro e também pode figurar entre os onze iniciais do Timão na decisão.

O Corinthians deve ser escalado com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Maycon, Breno Bidon e Carrillo (Garro); Memphis e Yuri Alberto.

Raniele deve ser novidade entre os titulares do Timão (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Decisão para o Corinthians

A partida de ida da final será nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão chegou à final após eliminar Novorizontino, Palmeiras, Athletico Paranaense e Cruzeiro. A volta será no próximo domingo (21), às 18h (de Brasília).