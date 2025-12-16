CBF altera horário do jogo de volta da final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou uma mudança no horário do jogo de volta da final da Copa do Brasil de 2025 entre Vasco e Corinthians. A partida, marcada para o domingo (21), no Maracanã, passará a ser disputada às 18h (de Brasília), e não mais às 18h30, como estava previsto inicialmente.

continua após a publicidade

➡️ Vasco inicia venda de ingressos para o segundo jogo da final da Copa do Brasil

O confronto no Rio de Janeiro será decisivo e definirá o campeão da edição 2025 da Copa do Brasil. A expectativa é de casa cheia no Maracanã, com as torcidas empurrando os times em busca do título nacional.

Hugo Souza foi o herói do Corinthians na semifinal da Copa do Brasil (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)

➡️ Corinthians x Vasco na Copa do Brasil: saiba qual elenco vale mais

Antes do duelo final, Vasco e Corinthians se enfrentam pelo jogo de ida da decisão nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O primeiro confronto será fundamental para as pretensões das duas equipes na disputa pelo troféu.

continua após a publicidade

RIO DE JANEIRO , (RJ), 14/12/2025 - FUTEBOL / FLUMINENSE X VASCO DA GAMA - partida entre Fluminense x Vasco da Gama segunda partida semi final Copa do Brasil partida realizada no estadio Mario Filho, o Maracana, neste domingo (14) (Foto: PETER ILICCIEV/Agencia Enquadrar/Gazeta Press) Agencia Enquadrar/Agencia Enquadrar

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

A alteração no horário foi comunicada oficialmente pela CBF e não muda a data nem o local da partida decisiva. Com os dois jogos definidos, Vasco e Corinthians iniciam a final da Copa do Brasil cercados de expectativa, rivalidade e promessa de grandes emoções para os torcedores.

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.