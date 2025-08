Brasil e Eslovênia voltaram à quadra neste domingo (3), para disputar o terceiro lugar da Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculina 2025. Em Ningbo, na China, a equipe brasileira aproveitou a força do apoio chinês para conquistar a primeira medalha de bronze na competição. O jogo terminou com vitória da Seleção Brasileira de Vôlei por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/20, 25/23 e 25/19.

A seleção brasileira confirmou o retorno à semifinal da VNL após vencer o jogo contra a China, nas quartas de final, na última quarta-feira (30). O confronto contra a Polônia prometia equilíbrio, mas foi definido pela consistência polonesa e pela dificuldade do Brasil em superar o principal fundamento adversário: o bloqueio. A equipe polonesa não perdeu um set sequer na fase de mata-mata.

Como foi o jogo?

1º set

A disputa pelo terceiro lugar começou com uma pequena polêmica para dar o primeiro ponto para a Eslovênia, mas o Brasil facilmente pontuou. Toda a disputa da parcial foi marcada pela grande intensidade nos dois lados da quadra, e o placar manteve uma diferença de dois pontos entre os adversários. Para levar a melhor, a equipe eslovena aproveitou do seu forte bloqueio e os erros brasileiros, e fechou o set no detalhe com 25 a 23.

2º set

O primeiro ponto do segundo set foi uma bela bola de cheque de Honorato para abrir placar para o Brasil. Assim como a parcial inicial, a disputa continuou acirrada entre as seleções, com leve vantagem brasileira no placar, que era administrada pelos adversários. A qualidade de finalização da Amarelinha se sobressaia nesse momento, principalmente com o ponteiro camisa 8.

Em destaque, a potência no ataque verde-amarelo pode ter caído no confronto, o que foi equilibrado pelos erros eslovenos e a defesa brasileira acentuada. Foi uma combinação entre saque de Alan e ataque de Darlan que a Seleção Brasileira empatou o duelo com a vitória da parcial por 25 a 20.

3º set

Com o placar geral empatado, o terceiro set parecia estar nas mãos da Eslovênia durante os primeiros pontos, ao abrirem cinco pontos de vantagem. A força do Brasil, no entanto, era inegável para retomar as rédeas do confronto em uma sólida sequência de saque do Lucarelli. Com tudo igual no set, os eslovenos se mantiveram firme para administrar a liderança no placar mais uma vez.

Os erros "não-forçados" do Brasil voltou a ser um problema para a equipe de Bernardinho, que buscou mudanças novas no set com a troca de Cachopa por Brasília no levantamento. Foi assim, inclusive, que a Seleção emendou pontos importantes para virar enfim a parcial. O ponto da vitória do set aconteceu com um ace absurdo de Darlan para fechar por 25 a 23.

4º set

O set decisivo - mais uma vez - começou com a Eslovênia na frente no placar. Apesar disso, não demorou para o Brasil responder e garantir a virada com alguns rallys "estranhos", mas bem salvados pela equipe. Vale destacar que Cachopa retornou como titular na parcial e voltou a entregar seguros levantamentos para guiar o forte ataque brasileiro. A recuperação eslovena aconteceu, e a liderança foi reconquistada em busca de levar a disputa para o tie break.

A superioridade em quadra do Brasil se mostrou presente novamente para abrir uma vantagem confortável por 22 a 16. Arthur Bento garantiu o match point brasileiro com um ataque direto para o chão. O saque errado de Matheus Pinta retardou a vitória, mas foi seguida de outro erro da Eslovênia para confirmar a medalha para a Seleção Brasileira por 25 a 19.

Lucarelli em saque durante jogo entre Brasil e Eslovênia pelo terceiro lugar da VNL 2025 (Foto: Divulgação/Volleyball World)

Confira as informações do jogo entre Brasil x Eslovênia

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL 3 X 1 ESLOVÊNIA

DISPUTA DO TERCEIRO LUGAR - VNL MASCULINA