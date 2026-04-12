Artur Jorge celebra vitória do Cruzeiro contra o Bragantino, mas faz alerta
O Cruzeiro venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 na noite deste domingo (12), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o treinador Artur Jorge destacou a boa partida da Raposa, mas fez um alerta.
– O apoio para todos nós, uma equipe que precisa e merece o apoio. Fizemos um jogo bom, um resultado justíssimo. Não há margem. Sofremos mais do que precisávamos. Tivemos chances que não concretizamos. Tivemos muito jogo ofensivo – disse o treinador.
– Normal o resultado estar próximo, o adversário também tenta suas chances. Deixamos de jogar como devíamos na segunda etapa, ter a bola, ter o controle. Deixamos o adversário ter mais a bola. Não é aquilo que mais nos favorece. Conseguimos ser valentes. Os que entraram, acrescentaram muito. Uma equipe que trabalhou muito para conseguir o resultado – comentou Artur Jorge.
O Cruzeiro venceu sua segunda partida seguida dentro de casa pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (12). A equipe comandada por Artur Jorge bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, de virada, no Mineirão.
Com o resultado, a Raposa saltou para a 17ª posição, com 10 pontos somados. Enquanto isso, o Massa Bruta caiu para a nona colocação, com 14 pontos.
Agora, o Cruzeiro foca suas atenções na Libertadores. O Cabuloso enfrenta a Universidad Católica na quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Mineirão. Enquanto isso, o Bragantino recebe o Blooming na quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília).
