Está definido o caminho do Flamengo em busca do pentacampeonato da América. Em sorteio realizado pela Conmebol nesta sexta-feira (29), em Luque, ficou decidido que o Rubro-Negro enfrentará o Cruzeiro nas oitavas de final da Libertadores.

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Dono da melhor campanha da fase de grupos, o Flamengo entrou no sorteio com o privilégio de ocupar o Pote 1, o que garante ao time o direito de decidir todos os confrontos eliminatórios em casa, no Maracanã, até a semifinal.

Jogadores do Flamengo em partida contra o Independiente Medellín pela Libertadores (Foto: Jaime Saldarriaga / AFP)

Além de conhecer seu adversário imediato, o time comandado por Leonardo Jardim já sabe quais potenciais rivais terá pela frente até a grande decisão, marcada para o dia 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai. Pelo regulamento, não havia restrição de confrontos, permitindo duelos entre equipes do mesmo país ou que já tivessem se enfrentado na fase de grupos.

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As oitavas de final serão disputadas nas semanas de 11 e 20 de agosto. Como o Flamengo teve melhor desempenho que o Cruzeiro na fase anterior, o primeiro jogo será fora de casa, com o Maracanã sendo o palco do duelo decisivo.

A classificação para as oitavas de final já garantiu ao Flamengo uma cota de US$ 1,25 milhão (R$ 6,44 milhões). Caso avance para as quartas de final, o clube embolsará mais US$ 1,7 milhão (R$ 9 milhões). O grande campeão desta edição levará para casa a bagatela de US$ 25 milhões (R$ 129 milhões) apenas pelo título.

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Confira o calendário das fases finais:

Oitavas de final: 11 a 20 de agosto

Quartas de final: 8 a 17 de setembro

Semifinais: 14 a 22 de outubro

Final: 28 de novembro (Montevidéu, Uruguai)

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