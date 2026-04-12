Cruzeiro vence Red Bull Bragantino de virada no Mineirão
A Raposa venceu sua segunda partida no Campeonato Brasileiro
O Cruzeiro venceu sua segunda partida seguida dentro de casa pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (12). A equipe comandada por Artur Jorge bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, de virada, no Mineirão.
Com o resultado, a Raposa saltou para a 17ª posição, com 10 pontos somados. Enquanto isso, o Massa Bruta caiu para a nona colocação, com 14 pontos.
Agora, o Cruzeiro foca suas atenções na Libertadores. O Cabuloso enfrenta a Universidad Católica na quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Mineirão. Enquanto isso, o Bragantino recebe o Blooming na quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília).
Como foi o jogo
A primeira chance clara do jogo foi aos quatro minutos. Matheus Pereira escorou lançamento para Arroyo, que enfiou ótima bola para Neyser, mas o atacante parou em boa defesa de Tiago Volpi. Quando o Bragantino respondeu, abriu o placar. Isidro Pitta fez pivô em bola mal afastada pela defesa e passou para Hurtado, da entrada da área, chutar no canto esquerdo de Matheus Cunha, que não conseguiu defender. A partir deste lance, o defensor celeste passou a ser vaiado sempre que tocava na bola.
O empate do Cruzeiro veio aos 17 minutos, quando Fagner fez ótimo lançamento para Neyser, que desta vez, conseguiu vencer o goleiro do Massa Bruta com um chute cruzado no canto esquerdo. O camisa 22 teve a chance de virar quando Gerson roubou bola na intermediária e passou para Matheus Pereira encontrá-lo, mas Volpi defendeu e o atacante perdeu o rebote. O arqueiro paulista voltou a salvar a equipe em chute de Matheus Pereira, na entrada da pequena área. Nos instantes finais da primeira etapa, Neyser perdeu mais uma chance clara em ótima bola enfiada por Matheus Pereira.
Na volta dos vestiários, a Raposa conseguiu a virada em apenas cinco minutos. Kaiki fez ótimo lançamento para Neyser, que chutou para defesa de Volpi. No rebote, Christian chutou forte de dentro da área e contou com um desvio para fazer 2 a 1. Com a desvantagem no placar, o Massa Bruta partiu para o ataque e pressionou os mandantes na segunda metade da etapa complementar, mas sem sucesso.
Ficha Técnica de Cruzeiro x Bragantino
⚽CRUZEIRO X BRAGANTINO- 11ª rodada do Brasileirão
📲Domingo, 12 de abril de 2026
📍Estádio: Mineirão
⏰Horário: 18h30 (de Brasília)
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Alex dos Santos (SC)
📺 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
🟨 Cartões amarelos: Sosa (BRA), Gustavo Marques (BRA)
🟥 Cartão vermelho: -
🥅Gols: Neyser (CRU), Christian (CRU); Hurtado (BRA)
🏟️Publico: 38.674
💸Renda: 1.452.216,00
Escalações:
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Matheus Cunha; Fagner (Kauã Moraes), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (Villalba), Kaiki; Lucas Silva (Matheus Henrique), Gerson, Matheus Pereira; Christian, Arroyo (Wanderson), Neyser (Bruno Rodrigues)
RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Vágner Mancini)
Volpi; Andrés Hurtado (Nunes); Alix Vinícius, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel (Ramires), Matheus Fernandes (Neves), Nacho Sosa (Ryan); Lucas Barbosa, Isidro Pitta, Vinicinho (Rodriguinho)
