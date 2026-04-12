Veja os gols em Cruzeiro x Bragantino: VIRADA! Christian vira o jogo

Equipes se enfrentam neste domingo

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 12/04/2026
18:46
Atualizado há 2 minutos
Cruzeiro x Bragantino no Mineirão. (Foto: Araceli Souza/MyPhoto Press/Folhapress)
Cruzeiro x Bragantino no Mineirão. (Foto: Araceli Souza/MyPhoto Press/Folhapress)
Cruzeiro e Bragantino se enfrentam neste domingo (12), no Mineirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já no início do primeiro tempo, o clube paulista abriu o placar diante do time da casa.

Após um cruzamento, o lateral aproveitou a sobra da bola na pequena áreae finalizou no cantinho de Matheus Cunha. A bola foi sem força, mas sem chances para o goleiro do Cruzeiro. Gol do Andrés Hurtado!

O atacante recebeu um grande passe de Fagner, ainda do campo de defesa, que atravessou toda a zaga do Bragantino e deixou Neyser Villareal em boas condições para finalizar e empatar a partida.

Gol de Christian! Na sequência da jogada, Kaiki Bruno recebe e dá um lindo passe nas costas da defesa do Braga para Neyser, que finaliza mal, em cima de Volpi. A bola sobrou para Christian após dividida, o meia finalizou e marcou. Virada da Raposa.

Como chegam os times?

Apenas no quarto jogo de Artur Jorge no comando da Raposa, a equipe mineira busca virar a chave no Campeonato Brasileiro. O clube vive um momento de altos e baixos. Depois de vencer o Vitória por 3 a 0, o Cabuloso foi goleado pelo São Paulo por 4 a 1, mas venceu na estreia na Libertadores o Barcelona-EQU fora de casa. Atualmente, os mineiros estão na vice-lanterna, com apenas sete pontos somados.

Isidro Pitta (Foto de Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)
Isidro Pitta (Foto de Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Do outro lado, o Red Bull Bragantino vive situação mais confortável no Campeonato Brasileiro. Os paulistas estão na nona colocação do Brasileirão, com 14 pontos e venceram o Mirassol, fora de casa, na última rodada. Entretanto, na Sul-Americana, o time comandado por Vágner Mancini perdeu para o Carabobo.

✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO X RED BULL BRAGANTINO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 11ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 12 de abril, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado) e Sportv (canal fechado)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Alex dos Santos (SC)
📺 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

