Ex-treinador do Corinthians assume cargo na comissão técnica da Portuguesa
Profissional com passagem pela base alvinegra chega ao Canindé para integrar a equipe de Fábio Matias
A Portuguesa anunciou oficialmente a contratação de Raphael Laruccia, ex-Corinthians, como novo auxiliar técnico da equipe rubro-verde. O profissional passa a integrar a comissão comandada por Fábio Matias.
Aos 40 anos, Laruccia tem histórico ligado ao trabalho de formação, com passagem de três anos pelo Corinthians, atuando nas categorias Sub-17, Sub-20 e junto ao elenco profissional, além de experiência na base do Avaí, com foco no desenvolvimento de atletas e na organização do modelo de jogo.
— A Portuguesa SAF me atraiu muito pelo projeto, pela seriedade e pela ambição que está sendo construída. É um momento importante da minha carreira e vestir uma camisa tão pesada do futebol brasileiro é uma responsabilidade enorme, mas também uma grande motivação. Estou muito feliz com a oportunidade e pronto para contribuir — afirmou Laruccia.
Passagem pelo Corinthians
Contratado em 2024, ainda na gestão de Augusto Melo, o treinador acumulou experiência nas categorias de base e teve uma breve passagem pela equipe profissional. No comando do Sub-17, dirigiu o Timãozinho em 62 partidas, com 38 vitórias, 11 empates e 13 derrotas.
Também esteve à frente do Sub-20 em 21 jogos, somando seis vitórias, seis empates e nove derrotas. Em 2024, foi treinador interino do elenco principal em três partidas, após a saída de António Oliveira, com uma vitória e duas derrotas.
— O Corinthians é muito intenso. Tive muitas oportunidades dentro do clube, inclusive sendo interino no profissional. Foi um período de muito aprendizado e amadurecimento, me enriqueceu muito como treinador e como gestor. O sentimento é de muita gratidão — disse o treinador.
