FPF define confrontos e formato do Paulistão 2026; confira

A Federação Paulista de Futebol (FPF) sorteou, na noite desta terça-feira (11), na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, os confrontos do Campeonato Paulista de 2026 com novidades
A edição de 2026 do Paulistão terá um novo formato, inspirado no modelo europeu. Os clubes serão divididos em quatro potes, com os quatro grandes de São Paulo reunidos no mesmo grupo.
Na primeira parte, as equipes do mesmo pote se enfrentam entre si. Depois, um sorteio definirá mais dois confrontos entre times do Pote B e C, além de mais um duelo com o Pote D. Por exemplo: uma equipe do Pote A poderá enfrentar um adversário do Pote B.
A Federação Paulista de Futebol ainda explicou que a ordem dos confrontos e os mandos de campo serão anunciadas posteriormente.
Adversários dos quatro grandes na primeira parte do Paulistão:
Corinthians: Palmeiras, São Paulo, Santos, Capivariano, Velo Clube, Ponte Preta, Bragantino e São Bernardo;
São Paulo: Corinthians, Santos, São Paulo, Mirassol, São Bernardo, Portuguesa, Ponte Preta e Primavera;
Santos: Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Velo Clube, Bragantino, Novorizontino, Guarani e Noroeste;
Palmeiras: Santos, Corinthians, São Paulo, Novorizontino, Mirassol, Guarani, Portuguesa e Botafogo;
Confira os grupos:
Pote A
Corinthians
Palmeiras
São Paulo
Santos
Pote B
São Bernardo
Novorizontino
Red Bull Bragantino
Mirassol
Pote C
Ponte Preta
Guarani
Velo Clube
Portuguesa
Pote D
Primavera
Capivariano
Noroeste
Botafogo-SP
Transmissão do torneio
No início de novembro, a TNT Sports renovou o contrato de transmissão do Paulistão até 2029. Com o novo acordo, os direitos da competição ficam divididos entre TNT Sports, Record e YouTube/CazéTV.
De acordo com a Federação Paulista de Futebol (FPF), a renovação busca ampliar o alcance do torneio, com diferentes formatos de exibição e plataformas voltadas a públicos distintos.
Todos os campeões do Paulistão
- Corinthians: 31 títulos (1914, 1916, 1922, 1923, 1924, 1928, 1929, 1930, 1937, 1938, 1939, 1941, 1951, 1952, 1954, 1977, 1979, 1982, 1983, 1988, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2009, 2013, 2017, 2018, 2019, 2025)
- Palmeiras: 26 títulos (1920, 1926, 1927, 1932, 1933, 1934, 1936, 1940, 1942, 1944, 1947, 1950, 1959, 1963, 1966, 1972, 1974, 1976, 1993, 1994, 1996, 2008, 2020, 2022, 2023, 2024)
- Santos: 22 títulos (1935, 1955, 1956, 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1973, 1978, 1984, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016)
- São Paulo: 22 títulos (1931, 1943, 1945, 1946, 1948, 1949, 1953, 1957, 1970, 1971, 1975, 1980, 1981, 1985, 1987, 1989, 1991, 1992, 1998, 2000, 2005, 2021)
- Paulistano: 11 títulos (1905, 1908, 1913, 1916, 1917, 1918, 1919, 1921, 1923, 1926, 1929)
- AA das Palmeiras: 3 títulos (1902, 1903, 1904)
- São Bento: 3 títulos (1914, 1925, 1928)
- Internacional-SP: 2 títulos (1907, 1928)
- Ypiranga: 1 título (1932)
- Guarani: 1 título (1932)
- Ituano: 2 títulos (2002, 2014)
- Bragantino: 1 título (1990)
- São Caetano: 1 título (2004)
