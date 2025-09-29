Clubes lamentam morte do jornalista Paulo Soares: ‘Inesquecível’

Os clubes do futebol brasileiro lamentaram a morte do jornalista Paulo Soares, conhecido como “Amigão”, aos 63 anos. A notícia foi confirmada nesta segunda-feira (29) por Alex Tseng, colega da ESPN. O profissional enfrentava problemas de saúde há anos, incluindo uma condição na coluna, e faleceu em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

Pelas redes sociais, clubes como Flamengo, Fluminense, Botafogo, São Paulo, Santos, Palmeiras, Atlético-MG, Cruzeiro, Vitória, Bahia, Red Bull Bragantino, Juventude, Sport e Portuguesa, prestaram homenagens.

Ao lado de Antero Greco, que faleceu recentemente, o “Amigão” marcou gerações de fãs na apresentação do SportsCenter. A parceria, lembrada pelo bom humor e pela sintonia no ar, transformou-se em referência na TV esportiva brasileira.

Jornalista nascido em São Paulo, Paulo Soares iniciou sua trajetória ainda adolescente, aos 15 anos, como narrador na Rádio Clube de Araras (SP). Rapidamente consolidou seu espaço no rádio esportivo, passando por emissoras de peso como Record, Gazeta, Bandeirantes e Globo, onde esteve presente em grandes coberturas, incluindo Copas do Mundo, Olimpíadas e Copa América.

A transição para a televisão aconteceu em 1993, com sua estreia na TV Cultura. Pouco tempo depois, Paulo Soares foi contratado pelos canais ESPN, emissora na qual construiu uma carreira sólida e se tornou um dos nomes mais reconhecidos do jornalismo esportivo brasileiro. Nesse período, também teve uma breve experiência no SBT.

Na ESPN, além de sua marcante atuação como narrador, comandou programas que se tornaram referência, como Linha de Passe, Bola da Vez, Futebol no Mundo e Dueto. Ao longo da carreira, esteve à frente de transmissões históricas, com a cobertura de 11 Copas do Mundo, nove Olimpíadas e duas Copas das Confederações, sempre mantendo o estilo que o consagrou entre os principais narradores do país.