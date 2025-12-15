Arbitragem para Corinthians x Vasco na final da Copa do Brasil divide opiniões: 'Medo'

A CBF definiu que o árbitro Raphael Klein será o responsável pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil, entre Corinthians x Vasco, que acontece nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A decisão, no entanto, não agradou a todos os torcedores nas redes sociais.

Numa visão geral, os internautas discordaram da decisão da CBF e destacaram que o árbitro gosta de parar o jogo, além de aplicar diversos cartões durante as partidas. No entanto, um dos torcedores destacou que Raphael Klein adota uma postura neutra e pode ser considerado um dos melhores desta temporada. Confira abaixo.

Após garantirem a classificação nos pênaltis, Corinthians e Vasco voltam a se enfrentar em dois duelos que prometem grandes emoções nesta reta final da temporada. O jogo de ida será disputado na Neo Química Arena, enquanto a decisão está marcada para domingo (21), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Corinthians e Vasco fecham acordo sobre ingressos de visitantes para finais

Corinthians e Vasco da Gama chegaram a um acordo para a divisão de quantidade de ingressos visitantes disponíveis na Neo Química Arena e Maracanã, palcos das decisões da Copa do Brasil. O jogo de ida será em São Paulo, na quarta-feira (17), enquanto a partida de volta será no Rio de Janeiro, no domingo (21).

Serão disponibilizados 3 mil ingressos aos torcedores do Corinthians no Maracanã, enquanto a Neo Química Arena receberá 2.500 torcedores do Vasco. A divisão foi feita de forma proporcional. O estádio do Rio de Janeiro comporta cerca de 78 mil pessoas, enquanto a casa do Timão tem capacidade para aproximadamente 48 mil.

