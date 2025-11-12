FPF adapta Paulistão ao calendário da CBF, mas mantém intenção de 12 datas

A cerimônia de lançamento do Paulistão 2026 reservou diversas novidades, especialmente no regulamento da competição. O objetivo é reduzir o número de datas e se adaptar ao novo calendário divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Inspirado na UEFA Champions League, o torneio passa a adotar um sistema de divisão por potes, substituindo os tradicionais grupos fixos. As oito rodadas da primeira fase serão disputadas entre equipes do mesmo pote e também contra adversários de outros níveis (clubes que subiram para a Série A1, que não avançaram para a fase final do Paulistão em 2025, entre outras).

Modelo europeu, impedimento semiautomático e mais: todas novidades do Paulistão 2026

A edição de 2026 terá, a princípio, 11 datas, incluindo as partidas das quartas de final, semifinal e final, todas inicialmente previstas em jogo único. Segundo o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, porém, existe a possibilidade da final ser disputada em dois jogos, o que ampliaria o calendário para 12 datas.

— Fizemos o campeonato dentro do que poderíamos decidir, com 11 datas. Vamos, sim, com diálogo, com presença na CBF, tentar conseguir a segunda final, que é muito importante para o campeonato, para patrocinadores, vamos trabalhar. O que decidimos hoje é o que podemos executar — disse Bastos.

— É um consenso de todos os clubes e da federação, pois 12 datas valoriza a competição — completou.

Os clubes aprovaram o novo modelo?

Osmar Stabile, presidente do Corinthians, elogiou a Federação Paulista de Futebol pela criatividade e destacou que, mesmo diante da redução de datas no calendário, a entidade conseguiu apresentar uma proposta inovadora e construída de forma conjunta com os dirigentes.

— A criatividade da Federação Paulista para um campeonato com 11 datas e o grau de dificuldade era muito grande, e a gente ficou muito feliz de conhecer a semântica que foi utilizada, que é novidade, é coisa nova, é isso que a gente espera das federações. E nós encontramos hoje na Federação Paulista, e o trabalho realizado pelo departamento técnico, pelo presidente, eu acho que foi muito criativo, gostei muito — ponderou o líder do Timão.

O presidente do Mirassol, Edson Ermenegildo, ressaltou que, mesmo com a redução de datas, a Federação Paulista conseguiu estruturar a competição. O cartola ainda ressalto a transparência e a participação dos clubes na definição do novo formato do Paulistão.

— Nós conhecemos a nova fórmula agora. A gente sabia das dificuldades de se montar a competição, porque diminuíram as datas, mas nós ficamos satisfeitos. Com certeza será um excelente campeonato. Nós temos voz, isso é o mais importante. A gente não chega aqui e tem o prato pronto. É discutido, todos os presidentes votam, inclusive nos pontos mais polêmicos — comentou.

O CEO da SAF da Portuguesa, Alex Bourgeois, aprovou o novo formato do Paulistão, embora tenha reconhecido que traz mais dificuldade. Para o dirigente, a curta duração da primeira fase eleva o nível de competitividade e promete mais emoção ao torneio.

— Todos os grupos são difíceis, não é só o nosso. Esse formato propicia isso, são 8 jogos apenas. Mas esse é o Paulistão. Eu gostei do formato, para quem gosta de emoção, vai dar emoção. Eu acho que o segredo é começar bem. Mas depende do sorteio. Se começar com São Paulo, Palmeiras e Mirassol, fica difícil. Mas temos que nos preparar para todos os modelos e todos os sorteios que podemos receber — disse.

Presidentes dos clubes em reunião com a FPF (Foto: Divulgação/FPF)

Potes do Paulistão 2026

O Pote A reúne os maiores campeões estaduais: Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. O Pote B conta com São Bernardo, Novorizontino, Red Bull Bragantino e Mirassol, que terminaram o Paulistão de 2025 entre a quinta e a oitava colocação.

No Pote C estão Ponte Preta, Guarani, Velo Clube e Portuguesa, classificados entre o nono e o 12º lugar na última edição. Já o Pote D é formado por Botafogo-SP e Noroeste, 13º e 14º colocados em 2025, além de Capivariano e Primavera, que subiram da Série A2.

Adversários dos quatro grandes na primeira parte do Paulistão:

Corinthians: Palmeiras, São Paulo, Santos, Capivariano, Velo Clube, Ponte Preta, Bragantino e São Bernardo;

São Paulo: Corinthians, Santos, Palmeiras, Mirassol, São Bernardo, Portuguesa, Ponte Preta e Primavera;

Santos: Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Velo Clube, Bragantino, Novorizontino, Guarani e Noroeste;

Palmeiras: Santos, Corinthians, São Paulo, Novorizontino, Mirassol, Guarani, Portuguesa e Botafogo;