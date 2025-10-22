Ex-treinador se despede do Corinthians e aponta principais promessas da base

Raphael Laruccia não resistiu à eliminação no Paulistão Sub-17 e deixou o Corinthians na última terça-feira (14). No clube alvinegro entre 2024 e 2025, adquiriu experiência nas categorias de base e, inclusive, teve uma passagem pela equipe profissional.

Contratado em 2024, ainda na gestão de Augusto Melo, o treinador acumulou experiência nas categorias de base e teve uma breve passagem pela equipe profissional. No comando do Sub-17, dirigiu o Timãozinho em 62 partidas, com 38 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. Também esteve à frente do Sub-20 em 21 jogos, somando seis vitórias, seis empates e nove derrotas. Em 2024, foi treinador interino do elenco principal em três partidas, após a saída de António Oliveira, com uma vitória e duas derrotas.

— O Corinthians é muito intenso. Tive muitas oportunidades dentro do clube, inclusive sendo interino no profissional. Foi um período de muito aprendizado e amadurecimento, me enriqueceu muito como treinador e como gestor. O sentimento é de muita gratidão — disse o treinador.

Experiência

O treinador foi responsável por comandar diversos jogadores considerados promessas do Corinthians. Entre os atletas que passaram por suas mãos estão Gui Negão, Dieguinho e Jacaré, que atualmente integram o elenco profissional sob o comando de Dorival Júnior.

— Tive um período longo de trabalho com o Jacaré, Dieguinho e o Gui Negão no su-b17. Teve também o Guilherme Amorim, que recentemente foi efetivado ao profissional e que também teve grande destaque no sub-17. É possível que não lembrem quem foi campeão há quatro anos atrás, mas vão lembrar do Gui Negão e de outros atletas, isso é muito gratificante para um treinador — disse o treinador.

Antes de deixar o clube, Raphael Laruccia destacou alguns nomes das categorias de base que, segundo ele, têm potencial para brilhar no futuro do Corinthians. Em meio a um ciclo de reformulação nas divisões inferiores, o ex-treinador do Sub-17 apontou atletas que merecem atenção da torcida alvinegra.

— Falando dos atletas que ainda estão na base e em quem vejo um grande futuro, destaco Gustavo Milani, goleiro do Sub-17, Yago Machado, zagueiro da geração 2009 e Lucca Caramico, meio-campista. Tenho certeza de que a torcida do Corinthians pode esperar bons frutos desses jogadores — concluiu.