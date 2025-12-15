Após a eliminação do Cruzeiro para o Corinthians neste domingo (15), na Neo Química Arena, pela Copa do Brasil, o goleiro Cássio atendeu torcedores do Timão que ficaram chamando seu nome próximo ao ônibus, no estacionamento do estádio.

continua após a publicidade

Cássio falou com a imprensa na zona mista e, em seguida, se dirigiu ao ônibus do clube. No trajeto, cumprimentou funcionários do Corinthians e permaneceu cerca de 10 minutos conversando com conhecidos da equipe. Ao encerrar, foi até um portão onde um grupo de torcedores gritavam seu nome.

No local, Cássio tirou fotos e autografou camisas dos torcedores do Corinthians, clube pelo qual disputou 712 partidas e conquistou os títulos de quatro Campeonatos Paulistas (2013, 2017, 2018 e 2019), dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017), um Mundial (2012), uma Libertadores (2012) e uma Recopa Sul-Americana (2013).

continua após a publicidade

Veja o vídeo abaixo:

Cássio é tietado por torcedores do Corinthians na Neo Química Arena após eliminação do Cruzeiro.



📹: @g_lesnok pic.twitter.com/noFWZyc93w — Lance! Corinthians (@lance_timao) December 15, 2025

Cássio exalta trabalho de Hugo Souza

Durante entrevista na zona mista, Cássio destacou a evolução de Hugo Souza, atual titular do Corinthians, demonstrou confiança no futuro do jogador e ressaltou, inclusive, a possibilidade de ele superar seus números com a camisa alvinegra.

— Eu torço muito para ele. Espero que ele bata todos os meus recordes no Corinthians. Eu acho que a gente tem que torcer para a possibilidade, é um cara trabalhador. Me dou muito bem com o Marcelo Carpes, que é o treinador de goleiro no Corinthians, que fala muito bem dele (Hugo). Torço muito — disse Cássio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O veterano fez questão de elogiar a postura, o desempenho recente e o potencial de Hugo, apontando-o como um goleiro capaz de alcançar marcas expressivas no clube e até representar a seleção brasileira.

— Eu não sei se essa Copa vai ser o suficiente para ele ser o goleiro titular. Eu torço que ele possa estar entre os três goleiros, porque merece, mas quem sabe na outra Copa do Mundo ele possa ser um goleiro titular da seleção brasileira. Ele está construindo uma história bacana no Corinthians, sendo importante. Foi importante no Paulista, fez grandes defesas. Tomara que ele, sendo convocado para a Seleção, se tiver oportunidade, possa representar muito bem nosso país — completou.