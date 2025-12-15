Cássio tira fotos e dá autógrafos para torcedores do Corinthians após eliminação na Copa do Brasil
Goleiro é um dos maiores ídolos da história do Timão e deixou o clube recentemente
- Matéria
- Mais Notícias
Após a eliminação do Cruzeiro para o Corinthians neste domingo (15), na Neo Química Arena, pela Copa do Brasil, o goleiro Cássio atendeu torcedores do Timão que ficaram chamando seu nome próximo ao ônibus, no estacionamento do estádio.
Corinthians inicia venda de ingressos para final com o Vasco; veja os valores
Corinthians
Rizek responde a declaração de Dorival Júnior após Corinthians x Cruzeiro: ‘Bobagem’
Fora de Campo
Corinthians e Vasco fecham acordo sobre ingressos de visitantes para finais
Futebol Nacional
Cássio falou com a imprensa na zona mista e, em seguida, se dirigiu ao ônibus do clube. No trajeto, cumprimentou funcionários do Corinthians e permaneceu cerca de 10 minutos conversando com conhecidos da equipe. Ao encerrar, foi até um portão onde um grupo de torcedores gritavam seu nome.
No local, Cássio tirou fotos e autografou camisas dos torcedores do Corinthians, clube pelo qual disputou 712 partidas e conquistou os títulos de quatro Campeonatos Paulistas (2013, 2017, 2018 e 2019), dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017), um Mundial (2012), uma Libertadores (2012) e uma Recopa Sul-Americana (2013).
Veja o vídeo abaixo:
Cássio é tietado por torcedores do Corinthians na Neo Química Arena após eliminação do Cruzeiro.— Lance! Corinthians (@lance_timao) December 15, 2025
📹: @g_lesnok pic.twitter.com/noFWZyc93w
Cássio exalta trabalho de Hugo Souza
Durante entrevista na zona mista, Cássio destacou a evolução de Hugo Souza, atual titular do Corinthians, demonstrou confiança no futuro do jogador e ressaltou, inclusive, a possibilidade de ele superar seus números com a camisa alvinegra.
— Eu torço muito para ele. Espero que ele bata todos os meus recordes no Corinthians. Eu acho que a gente tem que torcer para a possibilidade, é um cara trabalhador. Me dou muito bem com o Marcelo Carpes, que é o treinador de goleiro no Corinthians, que fala muito bem dele (Hugo). Torço muito — disse Cássio.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
O veterano fez questão de elogiar a postura, o desempenho recente e o potencial de Hugo, apontando-o como um goleiro capaz de alcançar marcas expressivas no clube e até representar a seleção brasileira.
— Eu não sei se essa Copa vai ser o suficiente para ele ser o goleiro titular. Eu torço que ele possa estar entre os três goleiros, porque merece, mas quem sabe na outra Copa do Mundo ele possa ser um goleiro titular da seleção brasileira. Ele está construindo uma história bacana no Corinthians, sendo importante. Foi importante no Paulista, fez grandes defesas. Tomara que ele, sendo convocado para a Seleção, se tiver oportunidade, possa representar muito bem nosso país — completou.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias