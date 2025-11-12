A Federação Paulista de Futebol (FPF) lançou oficialmente o Paulistão 2026 na noite desta terça-feira (11), em São Paulo, em um evento que reuniu dirigentes, patrocinadores, parceiros de transmissão e jornalistas.

A entidade destacou que a edição de 2026 marcará o início de uma nova fase para o futebol paulista, trazendo um formato inédito, pausa para hidratação em todas as partidas, incentivo a mais tempo de bola rolando, envolvimento de grandes marcas, transmissões em múltiplas plataformas e uso de tecnologia avançada dentro e fora de campo.

cerimônia ocorreu logo após o Conselho Técnico da competição, no qual os representantes dos clubes debateram e aprovaram os detalhes da organização. O Paulistão 2026 terá início em 11 de janeiro e tem previsão de encerramento em 8 de março.

Principal novidade no Paulistão

A principal novidade do Paulistão 2026 é a nova fórmula de disputa. Inspirado na UEFA Champions League, o formato organiza as oito rodadas da primeira fase em potes. Os times se enfrentam todos dentro de cada pote e também contra alguns clubes de outros potes, eliminando os grupos fixos tradicionais.

Na primeira fase, cada equipe fará oito jogos, quatro em casa e quatro fora, enfrentando adversários de diferentes níveis, o que garante equilíbrio técnico e a realização de grandes clássicos já nas primeiras rodadas. A distribuição dos times nos potes seguiu critérios técnicos definidos pela FPF.

Além das três partidas dentro de cada pote, cada equipe terá outros cinco confrontos contra times de potes diferentes. Esses adversários foram definidos por sorteio realizado durante o evento.

O sorteio também determinou a posição de cada time dentro dos potes, o que definiu os cruzamentos entre as equipes. A ordem das partidas e os mandos de campo serão divulgados posteriormente, levando em consideração aspectos técnicos, logísticos e de segurança.

Ao fim da primeira fase, os oito melhores avançam para as quartas de final em jogo único, com empates decididos nos pênaltis. As semifinais também terão partida única e a decisão do campeonato está marcada para o dia 8 de março. Os dois últimos colocados da primeira fase serão rebaixados para o Paulistão A2 de 2027.

— Seis anos atrás, vários presidentes acompanharam a luta que foi romper com o passado, romper com o status quo. Nós não tínhamos ideia do que ia acontecer, era ousado, era diferente mas era arriscado. Deu certo, deu muito certo porque vocês acreditaram. Os clubes acreditaram e nós viemos fazendo campeonato a campeonato um sucesso atrás do outro — disse Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol.

— Agora começa de novo uma nova história que nós vamos escrever juntos, um novo campeonato. Diferente, ousado, inovador, arriscado, mas com muita emoção, com muito glamour. Uma fórmula de sucesso lá na Europa que nós aprovamos juntos hoje. Acredito muito em tudo que a gente faz juntos, tudo que a gente faz de mãos dadas, de parceria. Quero agradecer, além de todos os presidentes de clubes, treinadores, atletas, executivos, nossos árbitros e nossos detentores. Os donos dos direitos de transmissão, que acreditaram nessa nova fórmula, agradecer aos nossos parceiros comerciais que estão cada vez mais abraçando essa causa, essa novidade. Juntos, tenho a consciência de que vamos fazer o mais inovador e emocionante campeonato paulista. Que venha o Paulistão 2026 — completou o presidente da FPF.

Pausa para hidratação

Além do novo formato, o Paulistão 2026 terá novidades voltadas à experiência dentro de campo. A partir da próxima edição, todos os jogos contarão com parada para hidratação: dois minutos no primeiro tempo e dois minutos no segundo.

A medida visa proporcionar melhores condições físicas aos atletas e favorecer o espetáculo. A proposta foi debatida e aprovada por treinadores, capitães e dirigentes de todos os clubes, em reunião com Mauro Silva, vice-presidente da FPF.

Mais tempo de bola rolando

Atendendo a pedidos das equipes técnicas, a FPF também implementará ações para aumentar o tempo de bola rolando. A Comissão de Arbitragem trabalhará junto a árbitros, assistentes e VAR para agilizar os reinícios de jogo, reduzir tolerância a simulações e cera, e repor o tempo adequadamente, ampliando a efetividade das partidas.

A iniciativa segue mudanças recentes, como a implementação do Sistema Multiball em 2025, que agilizou a reposição da bola, e o uso da câmera no árbitro, aproximando o torcedor da dinâmica da partida e das decisões da arbitragem.

Impedimento semiautomático

A FPF anunciou que o impedimento semiautomático será utilizado a partir das quartas de final do Paulistão 2026. Para isso, a entidade contratou a empresa responsável pelo fornecimento da tecnologia.

Transmissões do Paulistão

O Paulistão 2026 seguirá no modelo multiplataforma, que permite a exibição dos jogos em diferentes meios. A competição terá transmissão ao vivo pela Record TV, TNT Sports (TNT e HBO Max) e YouTube CazéTV.

A Record e o YouTube CazéTV exibirão 19 partidas, incluindo a final, dois jogos de semifinal, dois jogos de quartas de final e 14 jogos da primeira fase, sendo quatro clássicos. A TNT Sports passará a transmitir todos os jogos da competição, com partidas selecionadas também exibidas pelo canal TNT na TV fechada.

Todas as partidas estarão disponíveis no streaming da HBO Max. Nas plataformas digitais, a TNT Sports disponibilizará melhores momentos, entrevistas e conteúdos especiais relacionados à competição.

Parceiros comerciais

O Paulistão 2026 terá como patrocinadores oficiais as empresas Bet365, Betano, 7K, Dorflex, Casas Bahia, Bis, Clear, SIL, Pedigree e Penalty.

O evento também apresentou a bola oficial da competição, a Mag11a, desenvolvida pela Penalty em parceria com a FPF e com participação dos atletas. Protótipos foram testados nos clubes paulistas ao longo do segundo semestre, e o modelo final foi definido pelos jogadores.

A bola conta com a câmera Air Control, que mantém a retenção de ar por mais tempo; o enrolamento Orbi X, que garante esfericidade e estabilidade; a camada de amortecimento Sense, que reduz o impacto; e a construção Aeroflow, que melhora a aerodinâmica e a precisão das trajetórias.

Arbitragem com patrocinador

Por fim, a FPF anunciou a Diadora como fornecedora oficial da arbitragem do Paulistão. A partir de 2026, todos os árbitros, assistentes e árbitras que atuam nas mais de cinco mil partidas organizadas pela entidade utilizarão uniformes da marca, estabelecendo um novo padrão de uniformização e identidade visual para a categoria.