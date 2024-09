Talisson Glock conquistou sua terceira medalha de prata nesta Paralimpíadas (Foto: Alexandre Schneider/CPB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 17:46 • Rio de Janeiro

O oitavo dia de competições das Paralimpíadas de Paris 2024 chegou ao fim, e o Lance! mostra para você os destaques, incluindo as medalhas do Brasil e as performances dos nossos atletas nas demais modalidades.

Natação

O brasileiro Talisson Glock conquistou a medalha de prata na prova dos 100m livres S6 (limitação físico-motora). Após fazer uma primeira metade de prova abaixo dos adversários e virar em 5º colocado, ele arrancou nos últimos 50m e ficou na segunda colocação com o tempo de 1min05s27, um centésimo a menos do que o terceiro colocado. Talisson conquistou a 60ª medalha do Brasil em Paris.

Carol Santiago subiu no pódio mais uma vez nas Paralimpíadas de Paris. Ela conquistou a medalha de prata nos 100m peito classe SB12 e superou o feito de Tóquio. Com a prata, Carol chegou a 3 ouros e 2 pratas em Paris. No Japão, ela havia conquistado 3 ouros, 1 prata e 1 bronze. Ela encerrou sua participação nas Paralimpíadas.

A nadadora brasileira Cecília Araújo conquistou a medalha de prata nos 50m livre da classe S8 (nadadores com comprometimento moderado nos movimentos, como falta de coordenação motora, transtorno do movimento nas pernas, ou limitação de membros) nas Paralimpíadas de Paris 2024.

Na final dos 50m livre (S5), o brasileiro Samuel Oliveira ficou na quinta colocação ao fechar a prova com o tempo de 32s57. O pódio da prova foi composto por três chineses: Jincheng Chu, que quebrou o recorde mundial da prova e ficou com o ouro, Weiyi Yuan terminou na segunda colocação e Lichao Wang na terceira.

No revezamento 4x50 medley - 20 pontos, a equipe brasileira formada por Samuel Oliveira, Roberto Rodriguez, Mayara Petzold e Lídia Cruz fechou a prova na quarta colocação atrás das equipes da China, EUA e Ucrânia.

Atletismo

Na final do arremesso de peso na classe F35, para atletas andantes com paralisia cerebral, Marivana Oliveira terminou em último lugar com a marca de 7.94m. A medalha de ouro ficou com Mariia Pomazan, que fez a melhor marca da temporada (12.75)

Já Julyana da Silva, na final do arremesso de peso da classe F57, destinada a atletas que competem em cadeiras de rodas devido a sequelas de poliomielite ou lesões medulares, terminou na sexta colocação.

Na qualificatórias dos 400m feminino (T13), Rayane Soares avançou para a final com o segundo melhor tempo (56s44).

Esgrima

O Brasil não conseguiu avançar nas disputas por equipes da esgrima em cadeira de rodas das Paralimpíadas de Paris nesta quinta-feira (5). Tanto a equipe feminina quanto a masculina foram eliminadas no torneio por equipes do florete, que ocorreu no Grand Palais.

Judô

Rosicleide Silva conquistou a medalha de bronze na judô na categoria até 48kg da classe J1 (cegos totais ou com percepção de luz, mas sem reconhecer o formato de uma mão a qualquer distância). Esta foi a primeira medalha do Brasil na modalidade nas Paralimpíadas de Paris 2024.

O manauara Elielton Oliveira foi derrotado pelo indiano Kapil Parmar na disputa de bronze da categoria até 60kg da classe J1. Elielton perdeu a luta por ippon. Estreante em Jogos, ele buscava a sua primeira medalha paralímpica e a segunda do Brasil no judô em Paris.

O paraense Thiego Marques foi derrotado pelo argelino Ishak Ouldkouider na disputa de bronze da categoria até 60kg da classe J2. O brasileiro levou um ippon e acabou na quarta colocação da disputa. Thiego, que está em sua segunda edição de Jogos, buscava a sua primeira medalha na competição e a segunda do judô brasileiro em Paris.

Golbol

O Brasil venceu a China na decisão do terceiro lugar no golbol masculino e ficou com a medalha de bronze. É a quarta medalha do Brasil no golbol masculino. Esta foi a reedição da final dos Jogos de Tóquio 2020.

No feminino, o Brasil não teve chances contra a China na disputa pela medalha de bronze do golbol nas Paralimpíadas de Paris. A seleção foi derrotada por 6 a 0 e encerrou sua participação no 4º lugar pela terceira vez seguida e segue sem uma medalha paralímpica na modalidade.

Vôlei sentado

A seleção brasileira de vôlei sentado perdeu para os Estados Unidos por 3 sets a 1 nas semifinais. Com o resultado, o Brasil enfrenta o Canadá, no sábado (7), às 10h.

Futebol de cegos

O Brasil foi eliminado do futebol de cegos das Paralimpíadas após perder para a Argentina nos pênaltis. Esta vai ser a primeira vez que o Brasil fica de fora de uma final Paralímpica.

Confira o quadro de medalhas

1º - China - 73ouros 55 pratas 37 bronzes (total: 165)

2º - Grã-Bretanha - 36 ouros 28 pratas 19 bronzes (total: 83)

3º - Estados Unidos - 27 ouros 33 pratas 17 bronzes (total: 77)

4º - Países Baixos - 21 ouros 10 pratas 5 bronzes (total: 36)

5º - França - 17ouros 22 pratas 22 bronzes (total: 61)

6º - Itália - 16 ouros 11 pratas 27 bronzes (total: 54)

7º - Ucrânia - 17ouros 22 pratas 22 bronzes (total: 61)

8º - Brasil - 15 ouros 18 pratas 27 bronzes (total: 62)