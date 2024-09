Brasil e Argentina se enfrentaram na Arena da Torre Eiffel (Foto: Wander Roberto/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 17:08 • Rio de Janeiro

No final da tarde desta quinta-feira (5), o Brasil foi eliminado do futebol de cegos das Paralimpíadas após perder para a Argentina nos pênaltis. Esta vai ser a primeira vez que o Brasil fica de fora de uma final Paralímpica.

A seleção brasileira de futebol de 5 chegou à semifinal das Paralimpíadas de Paris 2024 invicta e sem sofrer gols. Com vitórias expressivas sobre Turquia e França, ambas por 3 a 0, e um empate contra a China, o Brasil manteve sua invencibilidade histórica nas Paralimpíadas, já que nunca perdeu um jogo na competição.

Do outro lado, a Argentina também chegava forte, após ter sido campeã mundial em 2023 ao vencer a China nos pênaltis e fazer uma campanha sólida na primeira fase dos Jogos .

No tempo regulamentar, as equipes fizeram um jogo equilibrado e empataram em 0 a 0 e foram para a disputa de penalidades. Nos pênaltis, ambos os times perderam uma das três penalidades regulares, o que manteve a tensão até as disputas eliminatórias. Na primeira série de pênaltis eliminatórios, tanto Brasil quanto Argentina desperdiçaram a primeira oportunidade e fizeram a segunda. Foi só na sexta cobrança que o jogo se decidiu, quando o argentino Osvaldo Fernandez marcou para sua equipe e na sequência o goleiro German Muleck defendeu a cobrança de Ricardinho, garantindo a vitória para a Argentina.

Apesar de não disputar mais o ouro, a seleção brasileira vai enfrentar a Colômbia na disputa do terceiro lugar, no sábado (7), às 12h30 (horário de Brasília) e busca manter sua invencibilidade em Paralimpíadas. Enquanto isso, a Argentina vai encarar a França na final, no mesmo dia, às 15h.