Paralimpíadas: Brasil não avança nas disputas por equipes do florete na esgrima em cadeira de rodas

Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 10:38 • Rio de Janeiro

O Brasil não conseguiu avançar nas disputas por equipes da esgrima em cadeira de rodas das Paralimpíadas de Paris nesta quinta-feira (5). Tanto a equipe feminina quanto a masculina foram eliminadas no torneio por equipes do florete, que ocorreu no Grand Palais.

A equipe masculina foi a que chegou mais longe. Na estreia, os brasileiros conquistaram um grande resultado ao derrotar os norte-americanos. Jovane Guissone, Kevin Damasceno e Lenílson de Oliveira chegaram à vitória por 45 a 41 e avançaram para as quartas de final. Lá, eles se depararam com uma fortíssima equipe britânica e não tiveram chance. Apesar de começar bem o primeiro confronto e vencê-lo por 5 a 4, a equipe brasileira viu os adversários dispararem com vitórias por 6 a 1, 5 a 1 e 5 a 1. A reação mostrou-se praticamente impossível e a equipe da Grã-Bretanha formada por Oliver Watson, Piers Gilliver e Dmitri Coutya venceu por 45 a 17.

As mulheres foram as primeiras a cair na competição. Enfrentando a França nas oitavas de final, as brasileiras perderam logo na estreia. Carminha Oliveira, Rayssa Veras e Monica Santos representaram o Brasil. Elas foram derrotadas por 45 a 29 pelas francesas Brianna Vide, Cecile Demaude e Clemence Delavoipiere.

O Brasil ainda pode conquistar uma medalha na modalidade em Paris. Na próxima sexta-feira (6), acontecem as disputas individuais de espada. Na classe A, Carminha Oliveira e Rayssa Veras irão representar o país no feminino, e Lenílson de Oliveira, no masculino, na na fase de 16-avos de final. Já na classe B, Jovane Guissone e Monica Santos irão disputar as oitavas. No sábado (7), ocorrem os torneios feminino e masculino por equipe de espada.