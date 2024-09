Paralimpíadas: Brasil conquista medalha de bronze no golbol

Paralimpíadas Paris 2024 - GoalBall Masculino na Arena Paris Sul, em Paris. (Foto: Alexandre Schneider/CPB @aleschneider)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 09:06 • Rio de Janeiro

Na manhã desta quinta-feira, no oitavo dia das Paralimpíadas de Paris 2024, o Brasil venceu a China na decisão do terceiro lugar no golbol masculino e fica com a medalha de bronze. É a quarta medalha do Brasil no golbol masculino. Esta foi a reedição da final dos Jogos de Toquio-2020.

No primeiro tempo, a seleção inaugurou o placar com gol de Leomon Moreno, camisa número 4. Na segunda etapa, o Brasil ampliou a vantagem com gol de Parazinho, logo no começo do tempo derradeiro. Na sequência, Leomon Moreno marcou mais dois e assegurou a vantagem brasileira. A seleção fechou o jogo com o placar de 5 a 3

Esta é a quarta medalha consecutiva da seleção masculina de golbol em Paralimpíadas. Os brasileiros conquistaram o bronze na Rio-2016, a prata em Londres-2012 e a medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020.

