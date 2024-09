Carol Santiago chega à 5ª medalha nas Paralimpíadas de Paris e supera feito de Tóquio

Carol Santiago após vencer os 100m livres e conquistar seu terceiro ouro em Paris (Foto: Marcello Zambrana/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 14:59 • Rio de Janeiro

Carol Santiago conquistou mais uma medalha nas Paralimpíadas de Paris nesta quinta-feira (5). Dessa vez, competindo nos 100m peito classe SB12 (atletas com deficiência visual), a brasileira levou a medalha de prata com o tempo de 1min15s62. Com isso, ela encerrou sua participação em Paris com 3 ouros e 2 pratas, superando os 3 ouros, 1 prata e 1 bronze de Tóquio 2020.

Carol largou muito bem e manteve a segunda colocação durante toda a prova. Segunda porque o primeiro lugar foi da nova recordista mundial Elena Krawzow, da Alemanha, que terminou a prova com 1min12s54, estabeleceu o novo recorde paralímpico e mundial e não deu chance para as adversárias. O pódio foi completado pela chinesa Jietong Zheng, com 1min20s03, o novo recorde asiático. A prova ainda teve outras duas quebras de recorde, o africano e da Oceania, o que mostra que foi uma prova de um nível bastante alto, apesar das duas primeiras colocadas chegaram na frente com alguma folga.

As outras quatro medalhas que Carol Santiago conquistou nas Paralimpíadas de Paris foram: ouro nos 50m e 100m livres, e 100m costas; e prata no revezamento 4x100m livre. Inclusive, ao vencer o ouro nos 50m livres, ela se tornou a mulher que mais vezes foi campeã paralímpica na história do Brasil, superando Ádria Santos. Com 10 medalhas paralímpicas no total, essa foi apenas a sua segunda participação em Paralimpíadas na história.

Carol Santiago durante prova dos 100m peito (Foto: Alexandre Schneider/CPB)

Mais cedo, o nadador Talisson Glock trouxe a 60ª medalha do Brasil nas Paralimpíadas de Paris. Após fazer uma primeira metade de prova ruim, ele teve um recuperação incrível e conquistou a prata nos 100m livres S6. Ainda hoje, o Brasil também subiu ao pódio no golbol masculino e no judô feminino categoria até 48kg J1, ambos com o bronze. Foi a primeira medalha brasileira no judô em Paris. Hoje (5), às 15h (horário de Brasília), o Brasil defende a invencibilidade em Paralimpíadas no Futebol de Cegos na semifinal diante da Argentina.