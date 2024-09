Atleta passa mal no fim no jogo e Brasil sofre dura derrota na disputa pela medalha de bronze do golbal feminino

Jessica Vitorino passa mal ao fim da disputa pelo bronze no golbal feminino (Foto: Silvio Ávila/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 11:46 • Rio de Janeiro

O Brasil não teve chances contra a China na disputa pela medalha de bronze do golbal feminino nas Paralimpíadas de Paris. Nesta quinta-feira (5), a seleção foi derrotada por 6 a 0 e encerrou sua participação no 4º lugar pela terceira vez seguida e segue sem uma medalha paralímpica na modalidade. Ao fim do jogo, a atleta brasileira Jessica Vitorino teve um mal estar, mas logo recebeu atendimento e saiu caminhando da quadra.

A equipe brasileira foi à quadra com Gabriely, Moniza e Jéssica para enfrentar a seleção três vezes medalha de prata no golbal em Paralimpíadas. Com menos de 2 minutos disputados no primeiro tempo, as chinesas abriram 2 a 0. O técnico Alessandro Tosim buscou mudar o cenária realizando uma troca na ponta. Jéssica deixou a quadra para Danielle, mas não surtiu efeito e não houve mudança no placar até o intervalo.

Foi no segundo tempo que a China ampliou placar, principalmente em cima de erros do Brasil. Na volta do intervalo, mais uma troca: Moniza foi substituída por Katia. Mas uma possível reação foi esfriada logo na primeira jogada do segundo tempo. Cao acertou o canto esquerdo e fez o terceiro gol chinês. Então vieram os três erros brasileiros. Kátia, com duas irregularidades no lançamento, e Danielle, com uma falta, deram três pênaltis para as chinesas. Wang converteu todos e fechou o placar em 6 a 0.

Antes das mulheres entrarem em quadra, a seleção masculina de golbal também enfrentou a China na disputa pelo bronze e teve um final feliz. Pelo placar de 5 a 3, a equipe brasileira venceu os chineses e trouxe a primeira medalha do Brasil nesta quinta-feira (5).