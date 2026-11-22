Gómez valoriza entrega do Palmeiras no Brasileirão e volta atenções à Libertadores: 'Agora é virar a página'
Alviverde ainda enfrenta a Chapecoense, fora de casa, antes de embarcar para o Uruguai, onde disputará a decisão continental com o Estudiantes
Capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez deixou o empate com o Flamengo satisfeito com o desempenho da equipe ao longo do Campeonato Brasileiro. Apesar de ainda restarem duas rodadas para o fim da competição, o Alviverde não tem mais chances de alcançar o rival na tabela e agora volta as atenções para as finais da Libertadores e da Copa do Brasil.
- Enfrentamos um adversário de muita qualidade, fizemos um bom jogo e tomamos um gol nos últimos 20 minutos. Temos que parabenizar o Flamengo. Não deu para conquistar os três títulos. Lutamos até o fim, mas agora é virar a página. Vamos fazer o próximo jogo do Brasileirão e depois nos preparar para a final da Libertadores. Vai ser um jogo difícil, mas vamos tentar conquistar mais uma Libertadores - afirmou Gómez.
Ao comentar a perda de fôlego do Palmeiras nas últimas rodadas, período em que o Flamengo assumiu a liderança do campeonato, Gómez destacou a consistência do clube, que vem disputando o título nas últimas edições do Brasileirão. O zagueiro também lamentou a impossibilidade de conquistar a tríplice coroa na temporada.
- Quanto aos contratempos, acho que lutamos até o fim. Utilizamos 25 ou 26 jogadores do elenco, e a maioria teve oportunidade de jogar. Tivemos muitos desfalques por lesões, Data Fifa e outros contratempos. Ainda assim, os jogadores responderam da melhor forma. O Palmeiras vem mostrando consistência e, nos últimos cinco ou seis anos, está sempre na disputa. Não deu para conquistar os três títulos. Agora é virar a página e focar nas finais da Libertadores e da Copa do Brasil - completou.
Por fim, o capitão agradeceu o apoio da torcida durante os 90 minutos, no último encontro entre a equipe e os palmeirenses em São Paulo antes da final da Libertadores, marcada para 28 de novembro, em Montevidéu.
- Sentimos que somos todos um e estamos juntos. Os torcedores sabem que tínhamos a chance de lutar por três títulos. Não deu, mas estamos na final da Libertadores. Não é pouca coisa. Enfrentamos adversários difíceis para chegar à decisão. Agora, vamos encarar uma equipe que, há algum tempo, vem fazendo um excelente trabalho no Campeonato Argentino. Estamos trabalhando da melhor forma possível para conquistar mais um título - finalizou.
Antes de enfrentar o Estudiantes na final da Libertadores, o Palmeiras viaja ao Sul do país para encarar a já rebaixada Chapecoense. A partida será disputada na noite de terça-feira (24). Após o compromisso, a delegação retorna a São Paulo, de onde embarca rumo ao Uruguai no início da tarde seguinte.
Mais LANCE!
Torcida do Palmeiras reage a título do Flamengo: 'Não vai'
Equipes empataram em 1 a 1, neste sábado (21), no Nubank Parque
Imprensa portuguesa destaca influência de Jorge Jesus no sucesso de técnicos lusos no Brasil
Com título de Leonardo Jardim pelo Flamengo, treinadores lusos chegam a cinco conquistas nacionais em oito temporadas; Abel Ferreira e Artur Jorge também aparecem na lista
Palmeiras mostra força em último teste e concentra forças para Libertadores
Alviverde deixa a disputa pelo Brasileirão e agora tem Copas como principal objetivo
Flamengo supera rivais paulistas e vira maior campeão brasileiro do século XXI
Com a conquista de 2026, Rubro-Negro chega ao quinto título nacional desde 2001
Abel rebate narrativas, exalta constância e aponta maior orgulho no Palmeiras
Técnico do Verdão fala sobre seu trabalho após empate com o Fla pelo Brasileiro
Após golaço no Mundial Sub-17, cria do Palmeiras é chamado de 'estrela' na Espanha
Eduardo Conceição marcou um dos gols da vitória sobre a Irlanda
Presidente do Flamengo, Bap provoca Palmeiras após título: 'Não tem fax'
Presidente rubro-negro ironizou o rival ao celebrar o décimo título brasileiro, conquistado com empate no Nubank Parque
Provocações, infiltrados e título marcam duelo entre Palmeiras e Flamengo pelo Brasileirão
Rubro-Negro confirmou o título do Brasileirão após empatar por 1 a 1 com o Alviverde
Torcida do Flamengo reage à fala de Abel Ferreira após título: 'Chorão'
Equipes empataram em 1 a 1, neste sábado (21), no Nubank Parque
Grêmio x Palmeiras: venda de ingressos para final da Copa do Brasil começa na segunda
Decisão será disputada em jogo único, no dia 6 de dezembro, na Arena Mané Garrincha; torcedores precisarão fazer reconhecimento facial para comprar entradas
Abel admite erros e reconhece superioridade do Flamengo sobre o Palmeiras no Brasileirão
Alviverde dá adeus à disputa pelo título após empate em 1 a 1 neste sábado (21)
É DECA: Flamengo busca empate contra o Palmeiras e é campeão do Brasileirão
Arias abriu o placar no Nubank Parque, mas Samuel Lino empatou e fez a festa de milhões de torcedores em todo o mundo
Doué sofre lesão no joelho, deixa estádio de ambulância e preocupa o PSG para Intercontinental
Atacante sofreu lesão no joelho contra o Nice, e Palmeiras ou Estudiantes pode enfrentar o PSG na Copa Intercontinental
Flamengo provoca Leila e Palmeiras após título do Brasileirão; veja
Equipes empataram em 1 a 1, neste sábado (21), no Nubank Parque
Flamengo chega ao décimo título brasileiro; veja lista dos maiores campeões
Rubro-Negro chega a dez conquistas nacionais, amplia vantagem sobre o Santos e fica a duas taças do Palmeiras, maior vencedor da competição
Torcida do Palmeiras manda recado a Abel Ferreira após perder o título do Brasileirão
Equipes empataram em 1 a 1, neste sábado (21), no Nubank Parque
Lance de Andreas Pereira em Palmeiras x Flamengo repercute: 'Não dá'
Equipes empataram em 1 a 1, neste sábado (21), no Nubank Parque
Possível pênalti não marcado em Palmeiras x Flamengo gera revolta: 'Meu Deus'
Equipes empataram em 1 a 1, neste sábado (21), no Nubank Parque
Mosaico do Palmeiras para decisão contra o Flamengo viraliza: 'Piada'
Equipes empataram em 1 a 1, neste sábado (21), no Nubank Parque