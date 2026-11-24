Chapecoense e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira (24), em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o último duelo da equipe de Abel Ferreira antes de embarcar para o Uruguai, onde enfrentará o Estudiantes na grande decisão da Libertadores.

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O primeiro gol foi marcado por Camilo, para a Chapecoense. Aos cinco minutos, após erro na saída de bola, o camisa 27 bateu rasteiro e balançou as redes. O segundo foi marcado por Max, aos 32 minutos. O jogador aproveitou mais um descuido da zaga palmeirense e bateu de cavadinha para marcar em Marcelo Lomba.

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Veja os gols:

Palmeiras visitou a Chapecoense antes da final da Libertadores (Foto: Rafael Bressan/ACF)

Como chegam as equipes e onde assistir

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No último confronto, a Chapecoense foi derrotada pelo Cruzeiro por 2 a 1, em casa. Já o Palmeiras empatou com o Flamengo por 1 a 1, no Nubank Parque e viu o rival garantir a taça da competição. Por isso, sem chances de título, a equipe de Abel Ferreira vai utilizar jogadores do Sub-20 nesta partida já pensando nos titulares para a final da Libertadores, sábado (28), em Montevidéu.

Na tabela de classificação, a Chapecoense é a lanterna, com apenas 21 pontos. O Palmeiras, por sua vez, está em 2º lugar, com 74 pontos.

A partida terá transmissão de Premiere, Record e YouTube/Cazé TV. O Lance! acompanha a partida em tempo real.