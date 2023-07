Com a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil para o São Paulo na noite desta quinta-feira (13), a torcida do Verdão protestou contra a diretoria, puxando cantos de cobrança. A equipe de Abel Ferreira perdeu, de virada, por 2 a 1 para o rival em pleno Allianz Parque e se despediu da competição, o que gerou muita insatisfação por parte dos palmeirenses.