O Palmeiras foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 1, de virada, no Allianz Parque, e se despediu da Copa do Brasil. Piquerez 'sem querer' abriu o placar para o Verdão em uma tentativa de cruzamento, aos 34 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, Caio Paulista, aos 4', deixou tudo igual no placar. Por fim, David, aos 44', marcou e sacramentou a vitória da equipe de Dorival Júnior. Com o resultado agregado de 3 a 1 (1 a 0 para o Tricolor no Morumbi), o São Paulo avançou para a semifinal da competição. Veja as notas do Lance!.