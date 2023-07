Os últimos minutos do Palmeiras na Copa do Brasil 2023 foram marcados por protestos contra Leila Pereira, presidente do clube. Os gritos de 'vergonha' entoados nas arquibancadas do Allianz Parque ganharam força nas redes sociais, e a mandatária se tornou o principal alvo da insatisfação alviverde nesta noite de quinta-feira (12).