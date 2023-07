O São Paulo venceu os dois confrontos contra o Palmeiras, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O primeiro, no Morumbi, terminou com triunfo pelo placar mínimo e deu vantagem do empate para o Tricolor no duelo de volta, no Allianz Parque. Nesta quinta-feira (13), o Alviverde foi novamente superado pelo rival e perdeu de virada por 2 a 1, com gols de David e Caio Paulista.