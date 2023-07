O São Paulo venceu o Palmeiras por 2 a 1, nesta quinta-feira (13), no Allianz Parque, e garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil. Depois de vencer o primeiro jogo no Morumbi por 1 a 0, o Tricolor chegou a ficar atrás no placar na casa do rival com gol Piquerez, mas virou o jogo com Caio Paulista e David no segundo tempo e repetiu o cenário da edição de 2022.