Leila Pereira comenta demissão de Filipe Luís no Flamengo: 'Jamais faria'

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, falou sobre a demissão do técnico Filipe Luís no Flamengo. O treinador deixou o comando da equipe carioca após a vitória por 8 a 0 sobre o Madureira, pelo Campeonato Carioca, nesta terça-feira (3).

Em entrevista à "Cazé TV", a dirigente do clube alviverde, que enfrenta o Novorizontino nesta quarta-feira (04), pela final do Paulistão, tentou se esquivar do tema, mas criticou a forma como a situação foi conduzida no clube rubro-negro.

— Olha, eu não gosto de ficar questionando, dando opiniões sobre decisões de outros clubes. Eu decido no nosso clube. Lá quem decide sou eu, senão fosse assim eu não seria presidente. É uma postura minha. É que eu já vi vários tipos de clubes fazendo esse tipo de coisa e eu acho uma falta de respeito você dispensar qualquer colaborador, funcionário, no calor do momento… 1h da manhã, 2h da manhã… Isso nunca aconteceu porque eu nunca demiti e não pretendo demitir nosso treinador, que na minha opinião é o melhor da história do Palmeiras, tenho essa felicidade, mas se acontecesse, eu jamais faria isso — disse Leila Pereira.

— Custa esperar o dia seguinte, conversar… mas eu acho que muitos dirigentes tomam decisões para jogar para a torcida, para ficar bonito, ou até mesmo para alguns jornalistas, e eu não tenho esse perfil. Nós já dispensamos funcionários do Palmeiras, mas nunca desrespeitados. Volto a dizer: respeito e credibilidade é que vão fazer a diferença se quisermos um futebol melhor — completou.

Filipe Luís na vitória do Flamengo sobre o Madureira pela semifinal do Carioca (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Gazeta Press)

Demissão de Filipe Luís no Flamengo

O fim do ciclo do ex-jogador como comandante da equipe rubro-negra se encerrou de forma inesperada e vitoriosa. Em pouco mais de um ano e meio como técnico do clube, Filipe Luís conquistou uma Copa do Brasil (2024), um Campeonato Carioca (2025), um Brasileirão (2025), uma Supercopa Rei (2025) e Copa Libertadores (2025).

No último jogo no cargo, o Flamengo venceu o Madureira por 8 a 0, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca. Apesar disso, os vice-campeonatos da Supercopa Rei e da Recopa Sul-Americana deste ano aumentaram a pressão e foram determinantes para sua saída.

Com a demissão, a diretoria do Rubro-Negro contratou Leonardo Jardim. O português, que teve uma passagem pelo Cruzeiro no ano passado, assume o comando técnico do clube carioca.

