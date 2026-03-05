Mauro Cezar critica fala de Leila Pereira no Palmeiras: 'Vai completar'

O jornalista Mauro Cezar criticou uma declaração de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, na manhã desta quinta-feira (5). A mandatária do Alviverde 'alfinetou' o Flamengo pela demissão do técnico Filipe Luís.

— Acho que a Leila deveria se preocupar com o Palmeiras.....a opção do Palmeiras é manter o seu técnico, mas nem todo palmeirense pensa assim. O Palmeiras vai completar quase dois anos sem ganhar nada com o maior investimento de sua história. E, na minha opinião, o time não joga tudo que pode — começou o jornalista.

— O trabalho da comissão técnica, na minha opinião e na de muitos palmeirenses, é aquém. Não significa que trocar de técnico é obrigatoriamente o que deve ser feito — completou Mauro Cezar.

A presidenta Leila Pereira, durante partida entre Palmeiras e Fluminense

Fala da presidente que gerou polêmica

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, falou sobre a demissão do técnico Filipe Luís no Flamengo. O treinador deixou o comando da equipe carioca após a vitória por 8 a 0 sobre o Madureira, pelo Campeonato Carioca, nesta terça-feira (3).

Em entrevista à "Cazé TV", a dirigente do clube alviverde, que enfrenta o Novorizontino nesta quarta-feira (04), pela final do Paulistão, tentou se esquivar do tema, mas criticou a forma como a situação foi conduzida no clube rubro-negro.

— Olha, eu não gosto de ficar questionando, dando opiniões sobre decisões de outros clubes. Eu decido no nosso clube. Lá quem decide sou eu, senão fosse assim eu não seria presidente. É uma postura minha. É que eu já vi vários tipos de clubes fazendo esse tipo de coisa e eu acho uma falta de respeito você dispensar qualquer colaborador, funcionário, no calor do momento… 1h da manhã, 2h da manhã… Isso nunca aconteceu porque eu nunca demiti e não pretendo demitir nosso treinador, que na minha opinião é o melhor da história do Palmeiras, tenho essa felicidade, mas se acontecesse, eu jamais faria isso — disse Leila Pereira.

— Custa esperar o dia seguinte, conversar… mas eu acho que muitos dirigentes tomam decisões para jogar para a torcida, para ficar bonito, ou até mesmo para alguns jornalistas, e eu não tenho esse perfil. Nós já dispensamos funcionários do Palmeiras, mas nunca desrespeitamos. Volto a dizer: respeito e credibilidade é que vão fazer a diferença se quisermos um futebol melhor — completou.

