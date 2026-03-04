Palmeiras vence Novorizontino e abre vantagem rumo ao título do Paulistão
Flaco López, artilheiro do time na temporada, marcou o gol do Alviverde; Carlos Miguel defendeu pênalti ainda na primeira etapa
O Palmeiras venceu o Novorizontino por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (4), na Arena Barueri, pelo jogo de ida da final do Paulistão. Flaco López marcou o gol Alviverde, e Carlos Miguel ainda defendeu um pênalti cobrado por Robson, que poderia ter dado o empate ao time do interior paulista.
A vitória permite ao Palmeiras empatar e, ainda assim, conquistar o quarto título estadual sob o comando de Abel Ferreira. A equipe do interior, por sua vez, precisa ao menos devolver o placar da ida para levar a decisão para as penalidades.
Como foi o jogo entre Palmeiras e Novorizontino?
Como costuma ocorrer em decisões, a partida entre Palmeiras e Novorizontino começou nervosa, com ambas as equipes cometendo erros de passe e impondo forte pressão na marcação, principalmente no meio-campo.
Empurrado pela torcida, o Palmeiras passou a reter a posse de bola e a encurralar o rival no campo de defesa. Ainda assim, a primeira finalização do jogo foi do Novorizontino, já na metade da etapa inicial. Foi então que uma das armas do Alviverde em 2026 apareceu: a ligação direta e a verticalidade.
Marlon Freitas lançou Ramón Sosa, escolhido por Abel Ferreira para substituir o lesionado Vitor Roque. O paraguaio dominou e encontrou Flaco López, que, sem colocara muita força, finalizou no canto de Jordi para abrir o placar e chegar a sete gols na temporada.
Na sequência, o argentino prendeu a marcação e acionou Allan pela direita. O jovem chutou com força, e a bola acertou a trave esquerda. Já nos minutos finais, Gustavo Gómez cometeu pênalti, oferecendo ao Novorizontino a chance de empatar antes do intervalo. Robson cobrou, mas Carlos Miguel permaneceu no centro do gol e defendeu com segurança.
Logo aos seis minutos do segundo tempo, Piquerez cruzou na medida para Gustavo Gómez cabecear. Jordi fez a defesa na primeira tentativa, mas não conseguiu evitar o gol do zagueiro, o segundo do Palmeiras na partida. Porém, o VAR revisou a jogada e anulou o gol por impedimento do capitão alviverde.
Mesmo após as substituições, o Novorizontino não conseguiu levar perigo a Carlos Miguel e, apesar da desvantagem de um gol, abusou da cera em diversas oportunidades.
O placar permaneceu inalterado até o apito final e garante ao Palmeiras a vantagem para o confronto decisivo.
O que vem por aí?
Palmeiras e Novorizontino voltam a se enfrentar no próximo domingo (8), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, na partida que decide o título do Paulistão 2026.
Ficha Técnica:
⚽PALMEIRAS 1 X 0 NOVORIZONTINO
🏆CAMPEONATO PAULISTA - FINAL - IDA
📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de março, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
🟨 Cartão amarelo: Mauricio e Jhon Arias (PAL); Alexis Alvariño, Dantas, Jordi e Léo Naldi (NOV)
🟥 Cartão vermelho: -
👭Público: 26.802 torcedores
💰Renda: R$ 1.865.550,00
🥅Gol: Flaco López (PAL)
ARBITRAGEM
🗣️ Árbitro: Matheus Delgado Candançan
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima
📺 VAR: Marcio Henrique de Gois
Escalações:
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellve, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelista) e Mauricio (Felipe Anderson); Allan (Arias), Ramón Sosa (Vitor Roque) e Flaco López.
NOVORIZONTINO (Técnico: Enderson Moreira)
Jordi; Alexis Alvariño (Alemão), Dantas, Patrick e Mayk; Oyama, Léo Naldi e Juninho (Titi Ortíz); Vinícius Paiva (Tavinho), Matheus Bianqui (Castrillón) e Robson.
