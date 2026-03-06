menu hamburguer
Fora de Campo

Jornalista critica desempenho do Palmeiras na final do Paulistão: 'Patético'

Alviverde decide final contra o Novorizontino

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/03/2026
06:10
Palmeiras e Novorizontino decidem final do Campeonato Paulista de 2026 (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)
imagem cameraPalmeiras e Novorizontino decidem final do Campeonato Paulista de 2026 (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)
O Palmeiras venceu o Novorizontino por 1 a 0, na última quarta-feira (4), na Arena Barueri, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Apesar da vitória, o desempenho em campo da equipe de Abel Ferreira não convenceu o jornalista João Paulo Cappellanes.

Durante o programa "Jogo Aberto", da última quinta-feira (5), o comentarista da Band disparou contra o Alviverde. Para Cappellanes, o Palmeiras não teve um bom desempenho na primeira partida da final do Paulistão. Além disso, ele chamou atenção para o coletivo do Novorizontino.

— Desempenho patético do Palmeiras. Fraco. Decepcionante. O Novorizontino teve coragem ontem. Jogou da mesma forma que jogou o campeonato inteiro. Anularam o Andreas Pereira. O Novorizontino é um baita time. Individualmente é fraco — iniciou o jornalista, antes de completar.

— Mas o coletivo é muito bom. Um time gladiador, de guerra. Meu ponto de vista é, que quem acompanhou a partida viu que o Palmeiras não conseguiu criar nenhuma jogada pelo chão. Desempenho pobre — concluiu.

Palmeiras x Novorizontino

Após o primeiro jogo da final, as equipes voltam a se enfrentar neste domingo (8), às 20h30 (de Brasília), desta vez em Novo Horizonte. Para a ocasião, a equipe de Abel Ferreira tem a vantagem do empate para conseguir a taça do Campeonato Paulista.

Apesar disso, o aurinegro contará com a torcida no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi para tentar reverter a derrota do primeiro jogo. Em caso de uma vitória simples, por apenas um gol do Novorizontino, a disputa da taça do Paulistão irá para os pênaltis.

Taça do Campeonato Paulista
Taça do Campeonato Paulista no Allianz Parque (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

