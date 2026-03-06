A história de Leivinha no Palmeiras; jogos, gols e estatísticas

Destacou-se como meia-atacante técnico e eficiente, conhecido por seu cabeceio e infiltrações na área.

Ele foi parte central da ‘Segunda Academia’, ajudando a conquistar títulos paulistas e brasileiros.

Leivinha jogou no Palmeiras entre 1971 e 1975, com mais de 260 partidas e mais de 100 gols.

A história de Leivinha no Palmeiras está diretamente associada ao período conhecido como "Segunda Academia", fase em que o clube retomou o protagonismo nacional no início dos anos 1970. Meia-atacante técnico, oportunista e dono de excelente cabeceio, Leivinha foi uma das peças centrais daquele time que combinava talento, organização e eficiência. O Lance! relembra a história de Leivinha no Palmeiras.

Contratado em 1971 após passagem marcante pela Portuguesa, chegou ao Palmeiras já valorizado e assumiu rapidamente papel de destaque. Logo na estreia, em vitória por 4 a 0 sobre o Guarani, marcou gol e demonstrou o que seria sua marca registrada: infiltração precisa e presença constante na área.

Ao lado de Ademir da Guia, César Maluco e Dudu, formou a espinha dorsal de um dos elencos mais celebrados da história alviverde. Muitas vezes, quando César Maluco esteve suspenso, assumiu protagonismo ofensivo e liderou o setor de ataque.

Entre 1971 e 1975, acumulou mais de 260 partidas e ultrapassou a marca de 100 gols, consolidando-se como um dos grandes ídolos da geração.

A história de Leivinha no Palmeiras

Jogos e gols pelo Palmeiras

Os números de Leivinha apresentam pequenas variações conforme o critério adotado pelas fontes oficiais e almanaques históricos, mas permanecem dentro da mesma ordem.

Versão mais utilizada pelo clube e por bases estatísticas especializadas:

267 jogos pelo Palmeiras. 108 gols marcados.

Outra linha de contagem, baseada em critério mais restritivo:

263 jogos. 105 gols.

Independentemente da variação de quatro partidas e três gols, Leivinha figura entre os 15 maiores artilheiros da história do Palmeiras e está no grupo dos cinco jogadores que mais marcaram pelo clube em Campeonatos Brasileiros.

O volume de gols é expressivo para um meia-atacante, reforçando sua característica de finalizador que chegava com frequência à área.

Títulos de Leivinha pelo Palmeiras

Durante sua passagem pela Segunda Academia, Leivinha participou de um ciclo vitorioso que consolidou o Palmeiras como potência nacional.

Campeonato Paulista

1972

1974

Campeonato Brasileiro

1972

1973

Outras conquistas

Torneio Laudo Natel – 1972

Torneio Ramón de Carranza – bicampeão

No tradicional torneio espanhol, destacou-se em vitória por 3 a 1 sobre o Real Madrid Club de Fútbol, partida na qual também marcou gol.

Os títulos paulista e brasileiro formam o núcleo do período de ouro da Segunda Academia, com Leivinha como um dos protagonistas ofensivos.

Linha do tempo de Leivinha no clube

Leivinha chegou ao Palmeiras em 1971 e estreou em março daquele ano. Rapidamente tornou-se titular absoluto.

Entre 1972 e 1974 viveu o auge coletivo, acumulando títulos estaduais e nacionais. Sua capacidade de decisão e regularidade foram fundamentais para manter o time competitivo mesmo diante de adversários tradicionais do cenário brasileiro.

Seu último jogo pelo Palmeiras ocorreu em 31 de agosto de 1975, em amistoso internacional contra o Real Madrid, vencido por 3 a 1, no qual também deixou sua marca.

Após o ciclo vitorioso, transferiu-se para o Club Atlético de Madrid, onde também conquistaria títulos importantes na Espanha.

Perfil técnico e importância histórica

Posição: meia e meia-atacante.

Leivinha destacava-se pelos toques rápidos, inteligência de movimentação e forte presença na área. Era exímio cabeceador, possuía bom senso de infiltração e finalização eficiente com os pés.

Sua combinação de técnica e oportunismo o transformou em elemento-chave da Segunda Academia. Mesmo atuando atrás do centroavante em muitas formações, acumulou números de artilheiro, algo raro para a posição.

A lembrança de Leivinha está associada a uma das fases mais brilhantes do Palmeiras. Seu nome é constantemente citado entre os grandes jogadores da história alviverde e como um dos símbolos do time que encantou o futebol brasileiro na primeira metade da década de 1970.