Tentativa por Gabriel Jesus reforça sonho antigo do Palmeiras por centroavante

Gabriel Jesus foi revelado pelo Palmeiras em 2015 e joga no Arsenal (Inglaterra) atualmente (Foto: Ian Kington / IKIMAGES / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 19:00 • São Paulo (SP)

A tentativa frustrada do Palmeiras em contratar Gabriel Jesus para a próxima temporada é mais um capítulo da saga do clube na busca de um centroavante confiável. Isso porque, desde que Abel Ferreira chegou ao Verdão, em novembro de 2020, vários nomes foram cogitados para a posição.

Inicialmente, o técnico tentou trabalhar com Deyverson, jogador que pertencia já pertencia ao clube, mas estava emprestado ao Alavés, da Espanha. Mesmo com o gol na final da Libertadores de 2021, diante do Flamengo, o centroavante não seguiu no clube, que tentou a contratação de nomes de peso para a posição.

Os primeiros na lista do clube foram os estrangeiros Rafael Borré, à época no Eintracht Frankfurt, e Lucas Alario, que estava no Bayer Leverkusen. Atualmente, ambos estão no Internacional. As negociações, no entanto, não avançaram basicamente por questões financeiras.

No caso do primeiro, as conversas ocorreram em 2021. O Palmeiras ainda enfrentava restrições na sua capacidade de investimento por conta da pandemia de COVID-19 e não conseguiu atingir os valores pedidos pelo clube europeu, desistindo assim da sua contratação.

O segundo, por sua vez, foi chegou bem perto de vestir a camisa do Verdão, mas uma recusa de última hora por parte dos alemães fez com que o negócio naufragasse.

Rafael Borré, na época do Eintracht Frankfurt: atacante esteve na mira do Palmeiras na temporada 2021 (Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)

Com dificuldades para se acertar com os clubes do Velho Continente, o Verdão passou a investir no mercado sul-americano em busca de um camisa 9 que resolvesse os problemas de eficácia do ataque. E os primeiros alvos vieram justamente de um dos seus principais rivais na luta por títulos: o Flamengo.

Em março de 2022, o Palmeiras tentou a contratação de Pedro, que à época estava na reserva do Rubro-Negro. O clube paulista chegou a enviar uma proposta de aproximadamente 20 milhões de euros - mais de R$ 100 milhões na cotação da época -, mas a direção do clube carioca prontamente recusou a oferta, considerada astronômica para os padrões brasileiros. A justificativa foi simples: o Flamengo não tinha interesse no negócio.

A tentativa mais recente foi com o ídolo rubro-negro Gabigol, cujo contrato com os cariocas se encerra no final do ano. O atacante estava sem espaço com o então técnico Tite, fato que dificultava as negociações por um novo contrato.

Indefinição entre Gabigol e Flamengo fez com que o Palmeiras tentasse um pré-contrato com o jogador (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

A indefinição fez com que o Palmeiras tentasse a assinatura de um pré-contrato com o jogador, que demorou a responder e fez o negócio esfriar. Hoje, o centroavante não é mais prioridade do clube paulista.

Atualmente, o Palmeiras tem apenas um centroavante, o argentino 'Flaco' López, contratado em 2022 junto ao Lanus (Argentina). O atacante demorou a engrenar: foram apenas dois gols em 14 jogos na primeira temporada, em oito gols em 40 partidas no ano de 2023. Neste ano, o atleta balançou as redes 21 vezes (mais que o dobro das duas temporadas somadas).

