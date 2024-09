Raphael Veiga fazendo referência a Gabriel Jesus durante treino (Foto: Reprodução/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 13:53 • São Paulo (SP)

Após brincadeira de Raphael Veiga, a torcida palmeirense sonhou com a possibilidade da volta de Gabriel Jesus ao clube. A situação aconteceu por conta de uma foto publicada pelo Instagram oficial do Palmeiras na quinta-feira (26).

Na foto do treino, Veiga está com uma chuteira perto do ouvido, fazendo referência a um telefone. Na legenda, o camisa 23 escreveu "Gabriel Jesus, e ai? kkk". O gesto é o mesmo que o atacante faz para comemorar seus gols, desde a época de Palmeiras. O perfil oficial do clube ainda comentou na resposta do meia, assim como Zé Rafael também foi mencionado nos comentários.

A ação foi o suficiente para a torcida do Palmeiras acreditar na volta de Gabriel Jesus ao time. Porém, foi apenas uma brincadeira de Veiga com a comemoração "alô, mãe".

Campeão da Copa do Brasil de 2015 e do Brasileirão de 2016 pelo Palmeiras, Gabriel Jesus tem 83 jogos pelo Verdão, com 29 gols e sete assistências. Em 2017, o jogador foi vendido para o Manchester City, da Inglaterra, por € 32 milhões.

Contratado no meio de 2022 por £ 45 milhões, Jesus assinou com o Arsenal, com vínculo de cinco temporadas. Na temporada passada, mesmo com lesões, o atacante disputou 36 partidas, anotou oito gols e deu oito assistências.O jogador, de 27 anos, é considerado importante para o técnico Mikel Arteta e segue brigando por uma vaga no time titular dos Gunners.