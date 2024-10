Por que o Arsenal não aceitou negociar Gabriel Jesus com o Palmeiras?

Gabriel Jesus em ação pelo Arsenal (Foto: Harry How / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 05:15 • Rio de Janeiro

Os sonhos da torcida alviverde foram frustrados: o Arsenal, da Inglaterra, fechou as portas para uma proposta do Palmeiras pelo retorno de Gabriel Jesus. Segundo a informação confirmada pelo Lance!, o jogador é peça crucial do treinador Mikel Arteta na temporada, mesmo que a fase recente não sugira isto.

Aos 27 anos, o atacante joga a terceira temporada com a camisa dos Gunners. Até aqui, foram 76 partidas, com 19 gols e 15 assistências. Em 2024-25, o brasileiro jogou sete partidas, mas apenas duas como titular do time.

As últimas temporadas de Gabriel Jesus pelo Arsenal foram marcados por lesões. Em 2022-23, ele se ausentou por três meses em tratamento de uma lesão no joelho, e o ano seguinte foi marcado por outras quatro (três no joelho e uma na coxa). A situação atrapalha a adaptação no clube e vários rumores sobre a saída foram ventilados no mercado. Negociá-lo não seria a melhor opção?

A importância de Gabriel Jesus para o Arsenal

Gabriel Jesus desempenha um papel carente no elenco do Arsenal, mesmo que passe boa parte das partidas no banco de reservas. O elenco dirigido por Mikel Arteta possui poucos centroavantes de origem: prova é que a dupla na temporada é composta por Kai Havertz (meia de criação) e Leandro Trossard (atacante de lado). A formação tem dado frutos na temporada e o time tem 13 gols marcados na Premier League, o terceiro melhor ataque.

Apesar disso, Gabriel Jesus pode ser uma alternativa importante durante as partidas. A temporada dos Gunners promete ser longa com a disputa das copas na Inglaterra e da Champions League, e Gabriel Jesus é, basicamente, o único jogador com a capacidade realizar as funções de um atacante.

O voto de confiança foi dado a Gabriel Jesus. No início da temporada, Mikel Arteta foi apenas elogios ao brasileiro, mesmo após a saída ter sido ventilada no decorrer da última janela.

-Eu disse desde o primeiro dia, a primeira sensação quando o vi de que ele era algo diferente, eu podia sentir isso. A maneira como ele parece é diferente, a maneira como ele se move é diferente. Ele realmente quer isso.

Nomes como Gyokeres e Zirkzee, associados como substitutos do brasileiro, seguiram outros caminhos. Enquanto o sueco ficou no Sporting, o holandês deixou o Bologna para reforçar o Manchester United, rival dos Gunners. Já Gabriel Jesus segue como uma opção útil no esquema do treinador espanhol.

Outro fator que pode ter influenciado a negativa inglesa é o alto investimento que foi feito pelo atacante. Gabriel Jesus chegou ao Arsenal por cerca de 52 milhões de euros (R$ 259 milhões de reais na cotação da época). Trata-se de um jogador que já mostrou valor no futebol inglês, e aos 28 anos, pode ser renegociado por um preço satisfatório. O contrato do brasileiro vai até 2027.

