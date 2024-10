Palmeiras tenta repatriar Gabriel Jesus, mas ouve ‘não’ do Arsenal

Gabriel Jesus em jogo pelo Arsenal (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)







Escrito por Mariane Ribeiro • Publicada em 04/10/2024 - 12:57 • São Paulo (SP)

O Palmeiras entrou em contato com o Arsenal para tentar negociar a volta do Gabriel Jesus ao clube. O time inglês, no entanto, descartou completamente qualquer possibilidade de que essa repatriação aconteça no momento. A informação foi publicada primeiro pelo ge e confirmada pelo Lance!.

O Arsenal afirmou à diretoria do Verdão que o técnico Mikel Arteta não abre mão de contar com Gabriel. Na atual temporada, o atcante participou de sete jogos, sendo apenas dois como titular.

Gabriel Jesus é sonho antigo do Palmeiras

Uma possível volta do atacante, revelado pelo Alviverde, é assunto constante entre os torcedores e um sonho do clube, mas, com essa negativa, não deve se realizar tão cedo.

Segundo apuração do Lance!, o próprio Gabriel Jesus disse informalmente ao clube durante as férias, quando esteve em São Paulo, que estava feliz no Arsenal e que queria cumprir o contrato com o time inglês.

Os rumores sobre um possível retorno do atleta voltaram aos holofotes recentemente quando Raphael Veiga comentou em uma foto publicada pelo clube nas redes sociais e marcou o perfil de Jesus.

O atacante foi contratado pelo Arsenal no meio de 2022 por 52 milhões de euros (cerca de R$ 289 milhões na cotação da época) e recebe salário de aproximadamente R$ 6 milhões por mês.